Доба ООС: поранено двох українських військових, ворожий дрон скидав ВОГ-17

Фото Стаса Козлюка

Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень.

Про це в ранковому зведенні інформує пресцентр командування операції Об’єднаних сил.

Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили один БПЛА противника.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

“Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого – задовільний”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на сьому годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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