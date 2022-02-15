СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4572417 +29724
Летальні випадки:
103255 +305
Одужали:
3811630 +23235
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19113493 (+52692). Оновлено: 08:17 15.02.2022
Home / Війна / Доба ООС: поранено двох українських військових, ворожий дрон скидав ВОГ-17

Доба ООС: поранено двох українських військових, ворожий дрон скидав ВОГ-17

15/02/2022 08:43

Упродовж минулої доби, 14 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень.

Про це в ранковому зведенні інформує пресцентр командування операції Об’єднаних сил.

Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На околицях Пісків ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили один БПЛА противника.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

“Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого – задовільний”, – йдеться в повідомленні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на сьому годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також:
Окупанти на фронті поранили українського військового, ЗСУ збили БПЛА

Унікальних переглядів: 87
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Хрін вам, а не блокаду портів”: перше судно класу Panamax успішно пройшло по додатковому коридорі в Чорному морі

Перше судно класу Panamax, завантажене зерном у приватному порту ТІС, успішно пройшло по додатковому коридорі в Чорному морі, оминаючи закриту РФ зону. Про це повідомив український підприємець, співвласник і...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse