На будівлі мерії Риги встановили прапор України

Фото: Пресслужба Посольства України в Латвії

На знак солідарності керівництва та жителів Риги з Україною посол України в Латвії Олександр Міщенко разом з головою Ризького самоуправління Мартиньшсом Статісом та віцемером Риги Едвардсом Смілтенсом урочисто встановили прапор України на будівлі Ризької міської ради.

За повідомленням пресслужби Посольства України в Латвії, 14 лютого будівлю мерії Риги освітили кольорами українського прапору.

“Затверджено рішення, що прапор України та підсвітка в українських кольорах на будівлі мерії міста триватимуть до 20 лютого”, – повідомили в посольстві.

“За результатами спільної зустрічі Посол України, міський голова та віцемер Риги провели коротку прес-конференцію для журналістів, у ході якої латвійська сторона підтвердила незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наголосили, що Україна не одна у своїй боротьбі за незалежність з російською агресією”, – йдеться на сторінці Facebook-українського посольства.

Під час пресконференції сторони оголосили про початок тижня солідарності Риги з Україною, який передбачає комплекс заходів, що будуть проходити з 14 по 20 лютого.

Серед них – проведення молебню за загиблими на Донбасі українськими воїнами в головному Домському соборі м. Риги, відвідання мером Риги Ризької Української середньої школи, розгортання на центральній площі міста 30-метрового прапору України, проведення флешмобу #StandWithUkraine та зустрічі мера міста М.Статіса з активом української громади в рамках Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого в приміщенні Посольства України в Латвії.

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