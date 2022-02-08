У парламенті Словаччини депутат облив водою прапор України. ВІДЕО

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У Національній раді Словаччини депутат від ультраправої партії Андрей Медвецьки вилив на прапор України воду під час засідання.

Про це у вівторок, 8 лютого, інформує словацьке видання Plus 7 dní.

Депутати сьогодні зібрались на позачергове засідання, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду зі Сполученими Штатами Америки.

Депутати від проросійських партій SMER та “Народної партії Наша Словаччина” постійно зривали засідання і не заважали виступати представникам провладних партій.

Депутати від ультраправої партії “Народна партія Наша Словаччина” Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і повісили перед мікрофоном прапор Словаччини.

Натомість представники партії “Свобода та Солідарність” (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розгорнули перед трибуною прапор України.

Після цього депутат Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і колег, які його тримали.

Тоді спікер Борис Коллар змушений був оголосити перерву у засіданні.

Депутат словацького парламенту Андрей Медвецьки відомий своєю скандальною поведінкою та проблемами із законом. У 2020 році він був засуджений за напад на домініканця Ленні Круза. Постраждалий стверджував, що конфлікт відбувся на ґрунті расової нетерпимості.

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