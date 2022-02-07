Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини зустрілися з військовими ЗСУ в прифронтовій зоні. ФОТО, ВІДЕО

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини – Александр Шалленберг, Ян Ліпавський та Іван Корчок – прибули в Україну зі спільним візитом та відвідали прифронтову зону на Донбасі й зустрілися з українськими військовими.
Як передає “Новинарня” в понеділок, 7 лютого, фото й відео з поїздки опублікував посол України в Чехії Євген Перебийніс.
За словами дипломата, міністрам з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.
S @JanLipavsky a ministry zahraničních věcí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022
Він також оприлюднив фото зустрічі міністрів, одягнених у бронежилети і шоломи, з українськими військовослужбовцями.
S @JanLipavsky na linii dotyku. pic.twitter.com/27zZaUG2rA
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022
Це – це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.
Після поїздки на схід міністри проведуть переговори з українським колегою Дмитром Кулебою.
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