Боєприпаси та заряди для гранатометів: США прислали ще два літаки зброї

В Україну прибули ще два літаки з додатковою американською військовою допомогою – загалом 16-й і 17-й.
Про це в неділю, 13 лютого, повідомила пресслужба посольства США.
“Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, про що ми: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина допомоги на $200 млн доларів – боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми – разом з Україною”, – зазначено в повідомленні.
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