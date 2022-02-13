У Сіетлі українці організували “Марафон у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти”

Фото: Лада Біланюк

У Сіетлі (штат Вашингтон, США), у парку Грінлейк, відбувся забіг “Марафон у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти”. Цей захід ініційований “Новою поштою” для привернення уваги до війни в Україні, яка триває восьмий рік, та загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує “Новинарня“, пробіг відбувся 12 лютого.

Забіг у Сіетлі організувала українка Олена Бідованець, студентка магістерської програми “Глобальне здоров’я” університету штату Вашингтон, яка перебуває у США в рамках програми академічних обмінів Фулбрайта.

Активну участь у заході взяли Тамара Циган-Куніц, викладач кафедри медсестринства, і Євгеній Сокуренко, професор кафедри мікробіології університету Вашингтона.

“Спочатку це мала бути особиста ініціатива, – каже Олена Бідованець, – однак згодом я вирішила залучити місцевих українців. Поширила це і між своїми одногрупниками, які з різних країн світу. Відтак підключилися і українці, і американці, й іноземці… Кожен, хто приходив, підтримував. Софія Феджора, яка за програмою Фулбрайта навчає української мови, поставила просто неба виносний стіл з українськими книгами, мапою, розповідала перехожим про Україну. Тут же плели браслети із синьо-жовтою символікою”.

Сім’я Максима Піскори і Тетяни Мисник принесла протеїнові батончики та воду. Родина Тамари Циган-Куніц виготовила плакати українською та розтиражувала листівки для поширення.

Професор Сокуренко закупив прапори, українську символіку, яку під час акції роздавали перехожим. Завдяки його контактам на забіг було запрошено місцеве телебачення.

“Кожен долучався, як міг”, – підсумовує Олена Бідованець.

Організатори марафону хотіли увійти в резонанс з Нью-Йоркським марафоном у США, аби світ звернув увагу на те, що є інший населений пункт Нью-Йорк – в Україні, де точиться війна.

Взяти участь у цьому проєкті може кожен – потрібно пробігти будь-яку дистанцію будь-де зі стартовим номером, який містить факти про війну на Донбасі (площа захопленої території, кількість загиблих військових, сімей-переселенців тощо).

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