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За кілометр від лінії фронту: у Нью-Йорку запустили “Марафон, який ніхто не хоче бігти”

12/11/2021 15:31

В українському селищі Нью-Йорк, розташованому в Донецькій області, у день відомого Нью-йоркського марафону, 7 листопада, влаштували забіг під назвою “Марафон, який ніхто не хоче бігти”.

Його мета — привернути увагу міжнародної спільноти до російської агресії на сході України, повідомили у Міністерстві закордонних справ.

За даними відомства, пробігти будь-яку дистанцію заради підтримки України може будь-хто в будь-якій точці світу. Маршрут пролягає всього за кілометр від лінії фронту.

“Проєкт створений, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до російської агресії на сході України. Відсьогодні кожен небайдужий може взяти участь у проєкті та пробігти будь-яку дистанцію будь-де ― і таким чином підтримати Україну”, — повідомили в МЗС.

Зазначається, що марафон розпочали п’ятеро людей, чиє життя пов’язане з війною: військовий, волонтерка, медик, військовий журналіст та переселенка. Вони закликали долучитися до забігу весь світ.

“Для українського народу це щоденний марафон на виживання, бігти який без підтримки дуже важко. Саме тому ми заснували нью-йоркський марафон на лінії фронту та назвали його “Марафон, який ніхто не хоче бігти”, адже ніхто не хоче війни. Сподіваємося, що світ висловить свою підтримку”, — сказала Інна Поперешнюк, співзасновниця “Нової пошти”, яка виступила ініціатором марафону.

Кожен охочий може зареєструватись на марафон на сайті marathonnoonewantstorun.org. Учасник забігу отримає стартовий набір бігуна. У ньому буде стартовий номер з фактами про війну, а також медаль, яка містить частинку використаної військової гільзи зі сходу України.

Марафон вже пробігли:

журналіст Андрій Цаплієнко

Волонтер і активіст Роман Сініцин:

Волонтер Родіон Шовкошитний:

Довідково:
7 листопада у Нью-Йорку стартував World Marathon Majors. Цього року через перенесення стартів у зв’язку з пандемією коронавірусу усі мейджор-марафони відбулися восени. Нью-Йоркський марафон є найбільшим стартом у світі за кількістю учасників: цього року організатори очікують близько 33 тисяч фінішерів.

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Україна

За кілометр від лінії фронту: у Нью-Йорку запустили “Марафон, який ніхто не хоче бігти”

В українському селищі Нью-Йорк, розташованому в Донецькій області, у день відомого Нью-йоркського марафону, 7 листопада, влаштували забіг під назвою “Марафон, який ніхто не хоче бігти”. Його мета — привернути...

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