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“Нині критично важливо зберігати спокій”: МЗС України видало заяву на тлі ескалації

12/02/2022 12:55
Влада докладає максимум зусиль для того, щоб Україна залишалася стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а людям важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

Про це йдеться у заяві МЗС України щодо заходів із протидії агресивним діям РФ, розміщеній на сайті зовнішньополітичного відомства в суботу, 12 лютого.

“Нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України.

Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерами, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати нам своєчасні дії.

Ми продовжуємо працювати задля зниження напруги і мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу”, – сказано в заяві МЗС.

У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що з самого початку ескалації з боку Російської Федерації керівництво держави, українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, щоб Україна залишалась стійкою. Зокрема, 11 лютого на засіданні РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського відбувся ретельний аналіз поточної безпекової ситуації та подальших дій України.

“Завдяки рішенням Президента, парламенту та уряду, ухваленим останнім часом, а також допомозі партнерів Україна додатково зміцнила спроможності, аби захистити безпеку держави та українських громадян”, – зазначили на Михайлівській площі.

В МЗС підкреслили, що комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля, і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі.

Нагадаємо, напередодні західні видання “Гардіан” та “Шпігель” з посиланням на дані від президента США Джо Байдена і ЦРУ повідомили, що масштабний напад РФ на Україну може початися найближчими днями.
При цьому більш як десяток посольств ініціювали евакуацію своїх громадян з України.

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Україна

“Нині критично важливо зберігати спокій”: МЗС України видало заяву на тлі ескалації

Влада докладає максимум зусиль для того, щоб Україна залишалася стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а людям важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують...

Війна з Росією

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