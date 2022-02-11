В Україні ще три області перейшли в “червону” зону епіднебезпеки

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про встановлення в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях червоного рівня епідемічної небезпеки з 11 лютого.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі.

“Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей”, – написав Немчінов.

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