Стипендію імені Левка Лук’яненка отримали ще 13 бранців Кремля

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У лютому державні стипендії імені Левка Лук’яненка отримали 13 громадян України – бранців Кремля.

Про це в п’ятницю, 11 лютого, інформує пресслужба Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

“Троє бранців, яким призначена ця стипендія, досі незаконно утримуються Російською Федерацією та окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях. За них отримали кошти рідні та/або довірені особи”, – йдеться в повідомленні.

Десять осіб, що звільнені з незаконного ув’язнення, будуть отримувати державну стипендію протягом року.

Нагадаємо, торік у грудні президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії імені Левка Лук’яненка ще 14 українським громадянам, які отримали незаконні вироки через свою публічну позицію, громадсько-політичну діяльність, спрямовану на відстоювання суверенітету та відновлення територіальної цілісності України, і незаконно утримуються країною-окупантом Російською Федерацією.

Довідково

Державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається у розмірі трьох прожиткових мінімумів щомісячно для українських громадян, що незаконно затримані та утримуються Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і АР Крим у зв’язку з громадською або політичною діяльністю цих осіб.

Після звільнення з незаконного ув’язнення політичні в’язні Кремля отримують державну стипендію протягом року.

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