СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3597046 +8899
Летальні випадки:
92641 +328
Одужали:
3306465 +21650
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16439563 (+33652). Оновлено: 08:14 17.12.2021
Home / Україна / Політика / Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка бранцям Кремля

Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка бранцям Кремля

17/12/2021 10:24

Президент України Володимир Зеленський призначив 14 українським політв’язням у Росії державні стипендії імені Левка Лук’яненка.

Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 17 грудня, відповідні укази №662/2021 і №663/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Президент призначив стипендії на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Еміру-Усеіну Куку, Серверу Мустафаєву, Сейрану Салієву, Владиславу Єсипенку.

Крім того, строком на один рік державні стипендії імені Левка Лук’яненка призначено Станіславу Асєєву, Віталію Буянову, Анатолію Ковальському, Ігорю Козловському, Ігорю Мовенку, Анастасії Мухіній, Олені Сорокіній, Олександру Тимофєєву, Марині Чуйковій, Андрію Щекуну.

Довідково

Державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається для українських громадян, незаконно затриманих та утримуваних Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ, яка здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і АР Крим, у зв’язку з громадською або політичною діяльністю цих осіб.

Читайте також:
В ОРДЛО утримують 300 полонених, із них 40 – військові, – Денісова

Унікальних переглядів: 15
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Міноборони закупило лише третину дизпального для потреб Збройних сил, – Ар’єв

Міністерство оборони закупило для потреб Збройних сил України третину від необхідної кількості дизельного пального. Як передає “Новинарня“, про це в п’ятницю, 17 грудня, повідомив народний депутат від “Європейської солідарності”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse