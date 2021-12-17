Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка бранцям Кремля

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив 14 українським політв’язням у Росії державні стипендії імені Левка Лук’яненка.

Як передає “Новинарня” в п’ятницю, 17 грудня, відповідні укази №662/2021 і №663/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Президент призначив стипендії на період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення Еміру-Усеіну Куку, Серверу Мустафаєву, Сейрану Салієву, Владиславу Єсипенку.

Крім того, строком на один рік державні стипендії імені Левка Лук’яненка призначено Станіславу Асєєву, Віталію Буянову, Анатолію Ковальському, Ігорю Козловському, Ігорю Мовенку, Анастасії Мухіній, Олені Сорокіній, Олександру Тимофєєву, Марині Чуйковій, Андрію Щекуну.

Довідково

Державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається для українських громадян, незаконно затриманих та утримуваних Російською Федерацією чи окупаційною адміністрацією РФ, яка здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і АР Крим, у зв’язку з громадською або політичною діяльністю цих осіб.

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