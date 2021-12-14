В ОРДЛО утримують 300 полонених, із них 40 – військові, – Денісова

Ілюстративне фото

У полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зараз перебувають 300 людей, серед них 40 військовослужбовців.

Про це у вівторок, 14 грудня, написала в телеграмі Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Провела онлайн-зустріч з рідними українських громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Їх наразі налічується 300 осіб, зокрема 40 військовослужбовців”, – зазначила Денісова.

Сторони зустрічі також обмінялися наявною інформацією про стан додержання прав наших громадян, процес їх звільнення, умови утримання у сумнозвісній Макіївській виправній колонії №32, де нещодавно помер український політв’язень Руслан Макарець.

Денісова уточнила, що у Макіївській виправній колонії, як і у всіх колоніях на тимчасово окупованих територіях, незадовільні умови утримання. Зокрема, через відсутність опалення, родичі за допомогою волонтерів купували вугілля для обігріву камер, яке було розкрадене окупантами.

Омбудсман наголосила, що цивільні заручники майже не отримують гуманітарну допомогу внаслідок невиконання домовленостей лідерів у рамках “нормандського формату”, досягнутих 9 грудня 2019 року в Парижі, а також 11 вересня 2020 року у Берліні щодо забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Зокрема, за даними українського омбудсмана, із останнього гуманітарного конвою, доправленого на ТОТ, цивільні заручники отримали лише туалетний папір, мило та зубну пасту.

За словами Денісової, вона звертатиметься до президента МКЧХ Петера Маурера з проханням перевірити розподіл гуманітарної допомоги і здійснити візит до Макіївської ВК №32 з метою перевірки умов утримання та забезпечення медикаментами.

Учасники зустрічі обговорили і питання фінансової підтримки від держави родинам українців, які незаконно утримуються на ТОТ Донецької та Луганської областей.

“Наостанок домовилися про активну комунікацію для аналізу всієї інформації, аби максимально пришвидшити процес повернення наших громадян з полону. Будемо й надалі підтримувати зв’язок задля досягнення спільної мети”, – написала вона.

Читайте також:

Генерали СБУ різко висловилися про ініціативу Денісової щодо закриття “Миротворця”