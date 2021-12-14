СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3570448 +7283
Летальні випадки:
91602 +387
Одужали:
3233009 +27130
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16333417 (+27241). Оновлено: 08:14 14.12.2021
Home / В окупації / В ОРДЛО утримують 300 полонених, із них 40 – військові, – Денісова

В ОРДЛО утримують 300 полонених, із них 40 – військові, – Денісова

14/12/2021 18:58

У полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зараз перебувають 300 людей, серед них 40 військовослужбовців.

Про це у вівторок, 14 грудня, написала в телеграмі Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

“Провела онлайн-зустріч з рідними українських громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Їх наразі налічується 300 осіб, зокрема 40 військовослужбовців”, – зазначила Денісова.

Сторони зустрічі також обмінялися наявною інформацією про стан додержання прав наших громадян, процес їх звільнення, умови утримання у сумнозвісній Макіївській виправній колонії №32, де нещодавно помер український політв’язень Руслан Макарець.

Денісова уточнила, що у Макіївській виправній колонії, як і у всіх колоніях на тимчасово окупованих територіях, незадовільні умови утримання. Зокрема, через відсутність опалення, родичі за допомогою волонтерів купували вугілля для обігріву камер, яке було розкрадене окупантами.

Омбудсман наголосила, що цивільні заручники майже не отримують гуманітарну допомогу внаслідок невиконання домовленостей лідерів у рамках “нормандського формату”, досягнутих 9 грудня 2019 року в Парижі, а також 11 вересня 2020 року у Берліні щодо забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Зокрема, за даними українського омбудсмана, із останнього гуманітарного конвою, доправленого на ТОТ, цивільні заручники отримали лише туалетний папір, мило та зубну пасту.

За словами Денісової, вона звертатиметься до президента МКЧХ Петера Маурера з проханням перевірити розподіл гуманітарної допомоги і здійснити візит до Макіївської ВК №32 з метою перевірки умов утримання та забезпечення медикаментами.

Учасники зустрічі обговорили і питання фінансової підтримки від держави родинам українців, які незаконно утримуються на ТОТ Донецької та Луганської областей.

“Наостанок домовилися про активну комунікацію для аналізу всієї інформації, аби максимально пришвидшити процес повернення наших громадян з полону. Будемо й надалі підтримувати зв’язок задля досягнення спільної мети”, – написала вона.

Читайте також:
Генерали СБУ різко висловилися про ініціативу Денісової щодо закриття “Миротворця”

Унікальних переглядів: 25
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Звання Героя України посмертно отримав онколог Леонід Кіндзельський, що рятував ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави лікареві-онкологу, радіологові Леоніду Кіндзельському. Про це інформує пресслужба офісу президента у вівторок, 14 грудня. “За визначні...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse