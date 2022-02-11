СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4462970 +41229
Летальні випадки:
102403 +236
Одужали:
3750826 +20850
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18920897 (+78229). Оновлено: 08:15 11.02.2022
Home / Військо / Резерву Сил тероборони потрібно до 2 млн українців, – Залужний

Резерву Сил тероборони потрібно до 2 млн українців, – Залужний

11/02/2022 14:53

До кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові в п’ятницю, 11 лютого, передає “Лівий берег”.

“Ми укомплектували батальйони територіальної допомоги у 13 прикордонних областях не менше ніж на 70%, до кінця березня ця цифра становитиме 90%. Але при цьому лише 7,5% від загальної потреби резервістів уклали контракти – це вчителі, будівельники, звичайні люди”, – додав Залужний.

За словами Залужного, їм потрібно півтора-два мільйони “достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім’ю, країну”.

Він закликав місцеву владу агітувати громадян до служби у резерві Сил тероборони, а також заохочувати їх.

Серед інших прохань головнокомандувача ЗСУ – підготовка спеціально облаштованих місць, де резервісти могли б покращувати свої бойові навички.

“Найближчим часом ми запровадимо системи підготовки резервістів через платформи дистанційного навчання”, – сказав Залужний.

“Мета – аби спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці та у кожному будинку”, – додав він.

Читайте також:
В Одесі на розвиток тероборони виділяють 20 мільйонів

Унікальних переглядів: 97
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Вугільна справа” Порошенка: апеляція залишила в силі запобіжний захід

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистих зобов’язань п’ятому президентові України, лідеру “Європейської солідарності” Петру Порошенку у “вугільній...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse