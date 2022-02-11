Резерву Сил тероборони потрібно до 2 млн українців, – Залужний

Валерій Залужний, фото пресслужби ГШ ЗСУ

До кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові в п’ятницю, 11 лютого, передає “Лівий берег”.

“Ми укомплектували батальйони територіальної допомоги у 13 прикордонних областях не менше ніж на 70%, до кінця березня ця цифра становитиме 90%. Але при цьому лише 7,5% від загальної потреби резервістів уклали контракти – це вчителі, будівельники, звичайні люди”, – додав Залужний.

За словами Залужного, їм потрібно півтора-два мільйони “достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім’ю, країну”.

Він закликав місцеву владу агітувати громадян до служби у резерві Сил тероборони, а також заохочувати їх.

Серед інших прохань головнокомандувача ЗСУ – підготовка спеціально облаштованих місць, де резервісти могли б покращувати свої бойові навички.

“Найближчим часом ми запровадимо системи підготовки резервістів через платформи дистанційного навчання”, – сказав Залужний.

“Мета – аби спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці та у кожному будинку”, – додав він.

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