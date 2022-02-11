Окупанти тренувались приводити війська у вищі ступені бойової готовності, – розвідка

Упродовж тижня на полігонах тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей російські окупанти проводили заняття з вогневої підготовки та водіння машин із артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.
Зазначається, що “окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки”.
“У з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ тривають планові заходи бойової підготовки. Основну увагу противник приділяє злагодженню дій у складі рот/батарей”, — ідеться в повідомленні.
Контроль проведення заходів бойової підготовки та перевірку навченості особового складу здійснювали представники вищих органів військового управління ЗС РФ.
Читайте також:
Танки, гаубиці, міномети: ОБСЄ фіксує скупчення російської військової техніки на Донбасі
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!