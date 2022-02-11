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На Луганщині виявили схрон диверсантів, що підривали автомобілі українських військових

11/02/2022 13:51

У Луганській області правоохоронці виявили прихований арсеналу з боєприпасами учасників незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

Про це в п’ятницю, 11 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Схрон із бойовими засобами ураження виявлено у напівзруйнованій будівлі в декількох кілометрах від держкордону.

Під час огляду тайника правоохоронці вилучили понад 70 ручних гранат РГД-5.

За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону.

До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з РФ.

Встановлено, що у 2015 році зловмисники здійснили підриви радіолокаційної станції і двох автомобілів співробітників СБУ та Державної прикордонної служби.

Ворожу диверсійну групу було нейтралізовано у ході масштабної спецоперації у 2018 році. За матеріалами української спецслужби ватажка бойовиків засуджено до майже 8 років ув’язнення.

У межах раніше розпочатих кримінальних проваджень тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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