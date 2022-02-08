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На Луганщині СБУ затримала “казака”, що втік від ватажків у Станицю

08/02/2022 21:11

Співробітники української контррозвідки затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання російських бойовиків “Казачья национальная гвардия”.

Про це у вівторок, 8 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Зловмисник тікав від своїх ватажків на підконтрольну українській владі територію для оформлення ID-паспорта і отримання пенсійних виплат.

“Затриманим є мешканець Антрацитівського району, який у 2014 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили заступником ватажка одного з угруповань – “Казачьей национальной гвардии”, – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що його “підрозділ” брав активну участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції на території Краснодонського (нині – Сорокинський) і Антрацитівського районів Луганщини.

Згодом він покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками, які замість “грошового утримання” видавали підлеглим продукти харчування.

Потім тривалий час переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Україна

На Луганщині СБУ затримала “казака”, що втік від ватажків у Станицю

Співробітники української контррозвідки затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання російських бойовиків “Казачья национальная гвардия”. Про це у вівторок, 8 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України. Зловмисник тікав...

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