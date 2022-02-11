Британія запустила закон про розширення підсанкційного кола посадовців РФ

У Великій Британії опубліковано новий закон, який розширює коло осіб, пов’язаних з Росією, що можуть бути включені у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві МЗС Британії, повідомила 10 лютого “Європейська правда“.

Міністр Європи Джеймс Клеверлі цього дня підписала закон.

Уряд Сполученого Королівства після набуття чинності нового закону має право запроваджувати нові жорсткі санкції проти Росії.

“Тепер Велика Британія може застосовувати санкції не лише до тих, хто безпосередньо пов’язаний із дестабілізацією України, а й до афілійованих з урядом Росії організацій та підприємств, що мають економічне та стратегічне значення для російського уряду, а також до їхніх власників, директорів та довірених осіб”, – заявила глава МЗС Ліз Трасс.

У міністерстві зазначили, що цей закон забезпечує основу найжорсткішого режиму санкцій Британії проти Росії.

Це означає, що Британія тепер може вводити санкції проти російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних та стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна промисловість, ІКТ та фінансові послуги.

Цього ж дня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перебувала з візитом у Москві і заявила, що Росія має відвести війська від кордону України.

На пресконференції Трасс і Лавров посперечалися про те, як розуміти розміщення близько 100 000 російських військових неподалік від українського кордону.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є “найнебезпечнішим моментом”.

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