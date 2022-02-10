“Звіти для Шухевича”: у мережі оприлюднили документи віднайденого архіву УПА

Джерело: ЦДВР

До 80-ї річниці створення Української повстанської армії Центр досліджень визвольного руху виклав першу частину оцифрованих документів з архіву повстанців.

Про це в четвер, 10 лютого, інформує “Історична правда”.

Документи виявили в молочному бідоні та металевій скриньці на Івано-Франківщині. Чимало із них адресувалися Головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу.

“Нам вдалося встановити номер підпільної пошти “612”. Цей номер належав Головному командиру УПА, а також Голові Бюро Проводу ОУН — Роману Шухевичу. Найбільше конвертів із матеріалами з цього архіву адресувалися саме на цей номер”, – розповів гендиректор Національного музею “Тюрма на Лонцького” і член вченої ради Центру досліджень визвольного руху Руслан Забілий.

В архіві є різні документи: хроніки сотень УПА, звіти із теренів, описи боїв тощо. Ці матеріали находили із різних територій, – Львівщина, Тернопільщина, Станіславівщина, Закерзоння.

“Ми припускаємо, що цей архів комплектувався для використання Проводом ОУН, а так як в цей час на території Рогатинщини перебував Роман Шухевич, то й матеріали надходили на його адресу”, – пояснив Забілий.

Колекцію з понад 30-ти документів публікує Центр досліджень визвольного руху на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

До збірки увійшли:

відомості про сотні “Гайдамаки” та “Орли”;

хроніки сотень “Чорноморці”, “Бурлаки”, “Рубачі”;

звіти відділів УПА воєнних округ “Буг” та “Говерля”;

дані про власні та ворожі втрати в людях і майні від переходу фронту;

“Два етапи УПА (Спроба огляду повстання і дій УПА в період німецької окупації)”, тощо.

Архів віднайшли у Стратинських лісах Рогатинського району на Івано-Франківщині у 2019 році. Важливим елементом цього архіву є хроніки сотень “Сірі Вовки” та “Бурлаки” із воєнної округи “Лисоня”. Документи не публікувалися раніше і вперше стануть доступними для всіх зацікавлених після майже 80-ти років із дня їхнього створення.

Збірка містить відомості про формування декількох сотень УПА, вишкільні табори, побут, рейди та інші події з їхнього життя. Наприклад, в одній з хронік мова йде про проповідь для воїнів та спільну вечерю зі священиками, святкування Зелених свят, організацію при сотні курсів санітарів та мінерів. Окрім цього хроніки доповнені поезіями, що присвячені сотні, описи свят супроводжуються детальними згадками про традиції, пісні, тощо.

Серед документів колекції — інформація про підвищення у ступенях та нагородження Хрестами бойової заслуги вояків УПА з переліком їхніх псевдо.

Також архів містить заклик до селян Прикарпаття саботувати хлібозаготівельну кампанію більшовицької влади: “Не дозвольте, щоб на Вашій праці росла сталінська імперія, новітня тюрма народів… Ні зерна сталінській клітці з нового врожаю Зривайте пляни “державних” хлібозаготівель… Геть нелюдський грабунок хліба з українського села!”.

Електронний архів (avr.org.ua) — сервіс відкритого онлайн доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Втілюється Центром досліджень визвольного руху за підтримки партнерів. Тут у вільному доступі та у високій якості публікуються документи про український визвольних рух, матеріали з архівів КДБ та інші тематичні колекції, присвячені історії ХХ століття. Зараз на сайті понад 32,5 тисяч оцифрованих архівних документів, доступних для завантаження.

Читайте також:

У мережі оприлюднили 3,5 тисячі документів енкаведистів про боротьбу з УПА. ФОТО

На Прикарпатті знайшли унікальні документи УПА та шарж на Шухевича. ФОТО