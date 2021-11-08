У мережі оприлюднили 3,5 тисячі документів енкаведистів про боротьбу з УПА. ФОТО

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Центр досліджень визвольного руху оприлюднив цифрові копії 3,5 тисячі документів Внутрішніх військ НКВД про боротьбу з українським визвольним рухом. Архів був вивезений з України до Росії у 80-х роках минулого століття.

Як передає “Новинарня” в понеділок, 8 листопада, про це інформує пресслужба ЦДВР.

Збірка документів розкриває деталі протистояння Внутрішніх військ НКВД Українського округу, штаб якого розташовувався в Рівному, з Організацією українських націоналістів та Українською повстанською армією.

Вона доступна на сайті Електронного архіву українського визвольного руху у колекції “ВВ НКВД проти українського визвольного руху 1944-1945 роках“.

Документи охоплюють події, що відбувалися в 1944-1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині.

Рідше можна прочитати про події, зафіксовані на Житомирщині, Хмельниччині, Вінниччині, території сучасних Румунії та Польщі.

Документи висвітлюють діяльність українських повстанців, містять інформацію про склад та озброєння українського підпілля.

До колекції увійшли детальні креслення повстанських криївок, зроблені енкаведистами, списки втрат з боку повстанців, звітність про захоплену енкаведистами зброю.

Також у документах містяться як плани й вказівки вищого керівництва Внутрішніх військ НКВД щодо боротьби з підпіллям, так і оперативні зведення, детальний аналіз операцій, донесення на окремих службовців.

Така звітність допоможе дослідникам зрозуміти портрет службовця Внутрішніх військ того часу.

Цікавими для вивчення будуть звіти про надзвичайні події та небойові втрати у лавах ВВ НКВД.

“Оприлюднені документи, безперечно, є цінним історичним джерелом. Вони дають глибоке розуміння того, як відбувалася війна під час війни. Водночас масив документів доводить, що визвольний рух був зовсім не маргінальним явищем, як часто трактувала радянська пропаганда, а на його ліквідацію були кинуті цілі бригади Внутрішніх військ НКВД”, – наголошує декан історичного факультету ім. Тараса Шевченка, експерт проєкту Іван Патриляк.

Цифрові копії документів, які тепер доступні широкому загалу, мають майже 30-річну історію повернення до України.

Сьогодні оригінал архіву, ймовірно, перебуває в Москві. Його було вивезено з України наприкінці 1980-х років. Проте в середині 1990-х українським дослідникам та архівістам вдалося скопіювати близько 400 справ з архіву та повернути в Україну у вигляді мікрофільмів.

Пізніше з плівок було зроблено три копії. Одна з них потрапила до Центру досліджень визвольного руху.

Маючи відповідне обладнання, дослідники зробили цифрові копії документів та опублікували онлайн документи, що охоплюють 1944-1945 рр.

Колекцію з трьох з половиною тисяч документів підготовлено та опубліковано в межах проєкту “Робимо минуле доступним: цифрове повернення вивезених архівів про боротьбу СРСР із визвольним рухом”, який реалізує Центр досліджень визвольного руху спільно з Галузевим державним архівом СБУ за підтримки Українського культурного фонду.

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