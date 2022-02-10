СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4421741 +41694
Летальні випадки:
102167 +280
Одужали:
3729976 +16628
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18842668 (+84520). Оновлено: 08:15 10.02.2022
Home / Війна / Спостерігачі виявили в ОРДЛО майже 150 одиниць техніки окупантів за межами зберігання

Спостерігачі виявили в ОРДЛО майже 150 одиниць техніки окупантів за межами зберігання

10/02/2022 21:04

Окупанти з порушенням Мінських домовленостей розмістили на тимчасово окупованій території 148 одиниць військової техніки збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України  із посиланням на дані української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

“Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 148 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей”, – ідеться у повідомленні.

Зокрема в зоні дій так званого “1-го армійського корпусу”, всього розміщено 118 одиниць озброєння та військової техніки, з них з порушенням лінії відведення в районі Тернового (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (одиниця); самохідні гаубиці (десять одиниць).

З порушенням районів зберігання в районах: Покровка (36 км від лінії зіткнення) – танки (17 одиниць); Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки (58 одиниць).

Зафіксована військова присутність у зоні безпеки в районах: Покровка (36 км від лінії зіткнення) – ББМ (17 одиниць); Тернове (57 км від лінії зіткнення) – ББМ (15 одиниць).

У зоні дій так званого “2-го армійського корпусу” всього розміщено 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них з порушенням районів зберігання в районі Круглика (31 км від лінії зіткнення) – танки (27 одиниць). Військова присутність в зоні безпеки в районі Смілого (31 км від лінії зіткнення) – БМП (три одиниці).

Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

“Так, на блокпості біля Заїченко двоє озброєних представників збройних формувань РФ двічі за день не пропустили патруль СММ до Саханки. Унаслідок описаних дій команда Місії не мала змоги здійснити моніторинг проведення ремонтних робіт у Саханці з непідконтрольної урядові сторони”, – ідеться у повідомленні.

Також під час польоту над ділянкою розведення в районі Петрівське БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS засобами РЕБ противника.

“Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження”, – підсумували в СЦКК.

Читайте також:
Журналіст Олексій Бобровников: Ендрю і Тайфун залишили нам величезні бази даних військових злочинців

Унікальних переглядів: 9
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Нацрада оштрафувала два телеканали за недостатній обсяг української в ефірі

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оштрафувала телеканали “Наш” і “Максі-ТВ” через порушення законодавства щодо ведення передач українською мовою. Як передає “Новинарня“, про це інформує пресслужба Нацради в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse