Спостерігачі виявили в ОРДЛО майже 150 одиниць техніки окупантів за межами зберігання

Окупанти з порушенням Мінських домовленостей розмістили на тимчасово окупованій території 148 одиниць військової техніки збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України із посиланням на дані української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

“Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 148 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей”, – ідеться у повідомленні.

Зокрема в зоні дій так званого “1-го армійського корпусу”, всього розміщено 118 одиниць озброєння та військової техніки, з них з порушенням лінії відведення в районі Тернового (57 км від лінії зіткнення) – РСЗВ (одиниця); самохідні гаубиці (десять одиниць).

З порушенням районів зберігання в районах: Покровка (36 км від лінії зіткнення) – танки (17 одиниць); Тернове (57 км від лінії зіткнення) – танки (58 одиниць).

Зафіксована військова присутність у зоні безпеки в районах: Покровка (36 км від лінії зіткнення) – ББМ (17 одиниць); Тернове (57 км від лінії зіткнення) – ББМ (15 одиниць).

У зоні дій так званого “2-го армійського корпусу” всього розміщено 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них з порушенням районів зберігання в районі Круглика (31 км від лінії зіткнення) – танки (27 одиниць). Військова присутність в зоні безпеки в районі Смілого (31 км від лінії зіткнення) – БМП (три одиниці).

Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

“Так, на блокпості біля Заїченко двоє озброєних представників збройних формувань РФ двічі за день не пропустили патруль СММ до Саханки. Унаслідок описаних дій команда Місії не мала змоги здійснити моніторинг проведення ремонтних робіт у Саханці з непідконтрольної урядові сторони”, – ідеться у повідомленні.

Також під час польоту над ділянкою розведення в районі Петрівське БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS засобами РЕБ противника.

“Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про систематичне створення ними передумов для подальшої ескалації напруження”, – підсумували в СЦКК.

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