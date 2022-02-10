Швеція щороку даватиме Україні €22 млн на підтримку реформ

Міністерка з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матильда Ернкранс. Фото: newsfounded.com

Швеція в рамках нової стратегії співробітництва з Україною виділятиме протягом семи років 22 мільйони євро щорічно.

Про це в четвер, 10 лютого, повідомляє “Укрінформ”.

“Ми будемо надавати нашу підтримку як в рамках програми співробітництва, так і в рамках гуманітарної підтримки. Уряд Швеції нещодавно прийняв рішення щодо нової стратегії співробітництва з Україною, яке розраховане на сім років. Щороку Україна буде отримувати близько 22 млн євро в рамках співробітництва заради реформ”, – сказала міністерка з питань міжнародного розвитку та співпраці Швеції Матильда Ернкранс.

Урядовиця зауважила, що ця допомога сприятиме розбудові сталої економіки України та стійкого суспільства.

Відповідаючи на запитання, чи змінилася позиція Швеції щодо того, що країна не надаватиме зброї Україні, міністр зазначила: “У Швеції дуже суворі правила та контроль за експортом зброї, тому немає наразі планів щодо постачання зброї до України”

Проте, Швеція співпрацює з Україною з часів незалежності і загальний обсяг фінансування склав 400 мільярдів євро і планується подальше розширення допомоги, сказала Ернкранс.

“Нещодавно Швеція брала участь у запуску нової ініціативи, а саме фонду «Партнерство за сильну Україну», в якому ще чотири країни беруть участь. Внесок Швеції складає 5 млн євро, які розраховані на три роки, сподіваємося, що питання постраждалих від конфлікту в районах Донецької та Луганської областей за допомогою цих коштів будуть вирішені”, – сказала вона.

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