Швеція посилює патрулювання на острові Готланд на тлі напруженості НАТО-Росія

У Швеції військові активізували свою діяльність на острові Готланд у Балтійському морі через зростання напруженості між НАТО та Російською Федерацією через Україну.

Про це інформує Reuters у четвер, 13 січня.

Найбільший острів Швеції Готланд має стратегічне значення і розташований приблизно за 330 км від Калінінграда, де є штаб-квартири Балтійського флоту РФ.

У 2019 році Швеція розмістила на острові оновлену систему протиракетної оборони “земля-повітря”.

“Відсьогодні у нас будуть патрулі, які буде видно у певних місцях, у тому числі в місті Вісбю”, – сказав представник Готландського полку Томас Ангшаммар.

Хоча Швеція не є членом НАТО, але має тісні зв’язки з Альянсом і нарощує свої збройні сили на тлі зростання занепокоєння з приводу російської демонстрації сили в регіоні Балтійського моря.

Останніми роками Стокгольм скаржився на кілька інцидентів за участю російських військових літаків, у тому числі порушення повітряного простору Швеції.

Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорив ескалацію біля кордонів України з лідерами Швеції та Фінляндії.

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