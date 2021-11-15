Росію підозрюють в диверсії проти норвезької мережі спостереження за підводними човнами

Джерело: Віктор Ягун/Facebook

У Норвегії 2,5 милі підводних волоконно-оптичних і електричних кабелів системи, що належать обсерваторії Лофотен-Вестеролен (LoVe), загальною вагою майже 10 тонн, були спершу зрізані, а потім зовсім зникли з континентального шельфу біля північної частини країни.

Про це в неділю, 14 листопада, повідомив у фейсбуці колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Про це йдеться в публікації “У норвезькій мережі підводного спостереження таємниче обрізані кабелі” видання TheDrive (розділ The War Zone).

Експерт зазначає, що система призначена для фіксації природних явищ та номінально належить Державному інституту морських досліджень. Вона також здатна збирати дані про підводні човни, що проходять в зоні її покриття.

“Система була оголошена повністю функціональною у серпні 2020 року, а дані з її сенсорів першими стали отримувати військові, які вже пересилають їх вченим, залишаючи лише інформацію природного походження. Флот та спецслужби проводять розслідування інциденту, де головним підозрюваним, як не дивно, виступає Московія (Російська Федерація – “Н”)”, – написав Ягун.

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