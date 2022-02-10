МЗС України порівнює режим своєї роботи із “холодною війною”

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зараз українська дипломатія перейшла до роботи в режимі та із завданнями, що властиві періоду “холодної війни”.

Про це він заявив у четвер, 10 лютого, під час виступу на форумі “Україна-Франція” в Парижі, інформує “Європейська правда”.

За словами урядовця, до цієї ситуації Україну та світ привели дії Росії.

“Батьки пам’ятають часи холодної війни, коли світ балансував на межі глобального конфлікту, а дипломати усіма силами намагалися запобігти. Зараз українська дипломатія працює у точно такому режимі”, – пояснив він.

Дмитро Кулеба наголосив, що цей розвиток подій не є бажаним для України: “Мені шкода, що слова “холодна війна”, “реванш”, “безпекова архітектура” повернулися до вжитку”.

Міністр впевнений, що особливий режим роботи, викликаний російськими діями та ультиматумом РФ, настав також для дипломатів інших держав світу, які шукають точки дотику.

Втім, міністр наполягає, що предметом поступок не можуть стати принципові питання: “Такі поступки лише запрошують війну, ми маємо пам’ятати це дуже добре”.

Кулеба наголосив, що не бачить можливості компромісів щодо належності України до європейської, “західної” спільноти.

“Я категорично відкидаю пропозицію про те, що Україна має стати містком від Сходом і Заходом тощо. Ми не буфер. Ми невід’ємна частина Заходу”, – заявив він.

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