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Глава МЗС заговорив про “втому від іноземних партнерів”

03/02/2022 22:25

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав наявність підстав говорити про “втому від уваги західних партнерів” на тлі постійних попереджень про напад Росії.

Як передає “Новинарня“, про це він заявив у програмі “Право на владу” на каналі “1+1” увечері в четвер, 3 лютого.

Відповідаючи на запитання ведучої Наталі Мосейчук про “втому” від уваги Заходу глава МЗС сказав: “Ви зараз створили тектонічний зсув у свідомості українців. Тому що до вашої фрази я постійно чув лише одне – про втому іноземних партнерів від України. Нарешті хтось почав говорити про втому України від партнерів!

Мосійчук парирувала: “Не я перша. Першим це сказав президент…” Після цього на каналі увімкнули фрагмент виступу Володимира Зеленського.

Дмитро Кулеба також нагадав, що Україні “обіцяють” напад військ РФ ще з грудня, і президент Зеленський на зустрічі з іноземними журналістами окреслював шкоду, якої зазнає економіка України через такі постійні прогнози.

Крім того, глава МЗС наголосив, що потрібно відверто говорити із західними партнерами та що офіційні представники США вже відмовилися від визначення “невідворотній” щодо нападу росіян.

Як відомо, паралельно із заявами представників США й Британії про зростання загрози масштабного вторгнення ЗС Росії в Україну партнери по НАТО постачають в Україну десятки й сотні тонн летальних озброєнь та боєприпасів.

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