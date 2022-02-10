До Польщі прибули додаткові військові з Британії

До Республіки Польща прибули додаткові військовослужбовці з Великої Британії, рішення про перекидання яких анонсували кілька днів тому.

Про це в четвер, 10 лютого, повідомив міністр оборони РП Маріуш Блащак у твіттері.

“Британські військові суттєво збільшують безпеку на східному флангу НАТО. Для нас це – сигнал солідарності… Ми рішучі і послідовні у реагуванні на агресивну політику Кремля”, – зазначив він.

Zgodnie z moimi ustaleniami z Sekretarzem Obrony Wielkiej Brytanii do Polski przylecieli żołnierze brytyjscy. Jesteśmy solidarni, stanowczy i konsekwentni w odpowiedzi na agresywną politykę Kremla. pic.twitter.com/AeTCVnVdqs — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 10, 2022

Про це рішення оголосили 7 лютого під час візиту прем’єра Польщі Матеуша Моравецького до Лондона. Загалом у РП має прибути 350 військових, але яка частина прибула цим рейсом – не уточнюють.

З прибуттям цієї групи військових кількість британських військовослужбовців зросте більш ніж утричі – досі в країні перебував контингент із сотні осіб.

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