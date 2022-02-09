СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4380047 +38257
Летальні випадки:
101887 +240
Одужали:
3713348 +17063
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18758148 (+85412). Оновлено: 08:15 09.02.2022
Home / Україна / Зеленський призначив держуповноваженим Антимонопольного комітету юриста, котрий працював на Коломойського

Зеленський призначив держуповноваженим Антимонопольного комітету юриста, котрий працював на Коломойського

09/02/2022 17:07

Президент України Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету Сергія Шершуна.

Про це йдеться в указі Зеленського, оприлюдненому на сайті офісу президента в середу, 8 лютого.

“Призначити Шершуна Сергія Миколайовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України”, – йдеться у документі.

Водночас проєкт журналістських розслідувань “Наші гроші” зазначає, що Сергій Шершун у 2021 році представляв компанію “Укртатнафта” бізнесмена Ігоря Коломойського у суді проти Антимонопольного комітету.

Зокрема, представником “Укрнафти” на засіданні суду в справі проти АМКУ Шершуна позначено в Єдиному реєстрі судових рішень. У позові представники пов’язаних із групою “Приват” компаній домагалися скасування штрафу в 4,7 млрд грн, накладеному АМКУ за картельну змову щодо палива на автозаправках.

Крім того, пов’язані з “Приватом” компанії виграли в суді справу про право АМКУ використовувати матеріали НАБУ в розслідуванні змови мереж АЗС.

За даними розслідувачів, Шершун є партнером юридичної компанії Integrites і працює над проєктами у сфері публічних закупівель, фармацевтики і роздрібної торгівлі, веде справи щодо антимонопольних розслідувань та захисту від недобросовісної конкуренції, консультує щодо державної допомоги.

Раніше, у 2009-2015 роках, Шершун уже працював держуповноваженим АМКУ. Він відповідав за дотримання законодавства про захист конкуренції насамперед у сферах телекомунікацій, фінансових послуг і транспорту. На посаду його призначала тодішня прем’єрміністерка Юлія Тимошенко. Звільнив Шершуна президент Петро Порошенко.

Сайт АМКУ повідомляє, що Сергій Шершун очолює громадську організацію “Центр дослідження конкуренції” – представництво в Україні міжнародної організації International Ligue of Competition Law (LIDC), яка об’єднує експертів у сфері конкуренції та інтелектуальної власності з Бельгії, Швейцарії, Франції, США, Бразилії, Японії та інших країн.

Батьком Сергія Шершуна є екснардеп від “Народного блоку Литвина” та “За єдину Україну”, ексочільник “Рівнелісу” і Держкомітету лісового господарства Микола Шершун.

У декларації Сергія Шершуна за 2020 рік вказане отримання 2,29 млн грн від підприємницької діяльності, 126 тис. грн зарплати від адвокатського об’єднання “Інтегрітес” та 101 тис. грн зарплати від міжнародної юридичної фірмі “Інтегрітес”.

Дружина Сергія Шершуна Наталія Шершун задекларувала 233 тис. грн зарплати у Головному військово-медичному клінічному центрі Держприкордонслужби. Крім того, вона мала частку в лісопилці ТОВ “Р.И.Т.М.” на Рівненщині зі статутним капіталом у 5,54 млн грн. У вересні 2021 року Наталія Шершун вийшла зі складу власників цієї фірми та дочірнього підприємства “Ритм”. Водночас вона залишилася співзасновницею зареєстрованого на Рівненщині ТОВ “Фадеко”, яке здійснює оптову торгівлю.

Серед власності Сергія Шершуна – мотоцикл “Kawasaki” EX 650 (2020 р. в.), автомобіль Hyundai IX35 (2010 р. в.), два гаражі та квартира у Києві (126 кв. м), чотири земельні ділянки у Стоянці (Бучанський район) та Обухівському районі Київщині, два будинки у Стоянці (272 та 395 кв. м).

Читайте також:
Антимонопольний комітет оштрафував ДТЕК Ахметова на 275 млн

Унікальних переглядів: 45
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Якщо любиш – піди!”: студенти збирають акцію за відставку Шкарлета

Студентська спільнота України анонсувала нову акцію “Якщо любиш – піди!” з вимогою відставки міністра освіти Сергія Шкарлета. Про намір взяти участь у протесті під стінами Офісу президента у Києві...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse