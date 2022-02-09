Зеленський призначив держуповноваженим Антимонопольного комітету юриста, котрий працював на Коломойського

Сергій Шершун. Фото: legalhub.online

Президент України Володимир Зеленський призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету Сергія Шершуна.

Про це йдеться в указі Зеленського, оприлюдненому на сайті офісу президента в середу, 8 лютого.

“Призначити Шершуна Сергія Миколайовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України”, – йдеться у документі.

Водночас проєкт журналістських розслідувань “Наші гроші” зазначає, що Сергій Шершун у 2021 році представляв компанію “Укртатнафта” бізнесмена Ігоря Коломойського у суді проти Антимонопольного комітету.

Зокрема, представником “Укрнафти” на засіданні суду в справі проти АМКУ Шершуна позначено в Єдиному реєстрі судових рішень. У позові представники пов’язаних із групою “Приват” компаній домагалися скасування штрафу в 4,7 млрд грн, накладеному АМКУ за картельну змову щодо палива на автозаправках.

Крім того, пов’язані з “Приватом” компанії виграли в суді справу про право АМКУ використовувати матеріали НАБУ в розслідуванні змови мереж АЗС.

За даними розслідувачів, Шершун є партнером юридичної компанії Integrites і працює над проєктами у сфері публічних закупівель, фармацевтики і роздрібної торгівлі, веде справи щодо антимонопольних розслідувань та захисту від недобросовісної конкуренції, консультує щодо державної допомоги.

Раніше, у 2009-2015 роках, Шершун уже працював держуповноваженим АМКУ. Він відповідав за дотримання законодавства про захист конкуренції насамперед у сферах телекомунікацій, фінансових послуг і транспорту. На посаду його призначала тодішня прем’єрміністерка Юлія Тимошенко. Звільнив Шершуна президент Петро Порошенко.

Сайт АМКУ повідомляє, що Сергій Шершун очолює громадську організацію “Центр дослідження конкуренції” – представництво в Україні міжнародної організації International Ligue of Competition Law (LIDC), яка об’єднує експертів у сфері конкуренції та інтелектуальної власності з Бельгії, Швейцарії, Франції, США, Бразилії, Японії та інших країн.

Батьком Сергія Шершуна є екснардеп від “Народного блоку Литвина” та “За єдину Україну”, ексочільник “Рівнелісу” і Держкомітету лісового господарства Микола Шершун.

У декларації Сергія Шершуна за 2020 рік вказане отримання 2,29 млн грн від підприємницької діяльності, 126 тис. грн зарплати від адвокатського об’єднання “Інтегрітес” та 101 тис. грн зарплати від міжнародної юридичної фірмі “Інтегрітес”.

Дружина Сергія Шершуна Наталія Шершун задекларувала 233 тис. грн зарплати у Головному військово-медичному клінічному центрі Держприкордонслужби. Крім того, вона мала частку в лісопилці ТОВ “Р.И.Т.М.” на Рівненщині зі статутним капіталом у 5,54 млн грн. У вересні 2021 року Наталія Шершун вийшла зі складу власників цієї фірми та дочірнього підприємства “Ритм”. Водночас вона залишилася співзасновницею зареєстрованого на Рівненщині ТОВ “Фадеко”, яке здійснює оптову торгівлю.

Серед власності Сергія Шершуна – мотоцикл “Kawasaki” EX 650 (2020 р. в.), автомобіль Hyundai IX35 (2010 р. в.), два гаражі та квартира у Києві (126 кв. м), чотири земельні ділянки у Стоянці (Бучанський район) та Обухівському районі Київщині, два будинки у Стоянці (272 та 395 кв. м).

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