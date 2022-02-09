Колишньому президенту України Віктору Януковичу оголосили нову підозру – у підбурюванні військових Управління державної охорони до дизертирства (ч.4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України).
Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань у середу, 9 лютого.
“24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки Президента України до дезертирства. Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації”, – зазначили в Бюро.
Найближчим часом Януковичу можуть заочно обрати запобіжний захід і за цією підозрою.
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