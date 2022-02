Wiktor Janukowitch, ex-President of Ukraine seen through his interview in Moscow, Russia, February 21 2017.Photographer: Dmitri Beliakov/ for Der Spiegel

Колишньому президенту України Віктору Януковичу оголосили нову підозру – у підбурюванні військових Управління державної охорони до дизертирства (ч.4 ст. 27, ч. 1 ст. 408 КК України). Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань у середу, 9 лютого. “24 лютого 2014 року колишній президент України тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління державної охорони України – начальника Служби безпеки Президента України до дезертирства. Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Натомість разом з підозрюваним виїхав за межі України до Російської Федерації”, – зазначили в Бюро. Найближчим часом Януковичу можуть заочно обрати запобіжний захід і за цією підозрою. Читайте також:

Редактор: Людмила Кліщук