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Суд відмовив блогерці di.rubens в позові проти офіцера ЗСУ Штефана та Міноборони

09/02/2022 12:59

Солом’янський районний суд міста Києва відмовив у позові про захист честі й гідності блогерці Таїсії Маламан (di.rubens), яка позивалася до полковника Збройних сил Анатолія Штефана та Міністерства оборони України.

Про це йдеться у повідомленні юридичної компанії “Міллер” у фейсбуці.

“Суд взяв до уваги, що блогерка є публічною особою (зважаючи на мільйонну аудиторію її підписників та особисті заяви) та прийшов до висновку, що висловлювання Штефана хоч і зачепили її почуття, однак були висловлені у пристойній формі та у виразах, прийнятних у спілкуванні людей. Крім того, слова є оціночними судженнями про певні події, які не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості”, – мовиться в дописі.

Полковник Штефан заявив, що розцінює цю справу не щодо себе, а щодо воїнів, ЗС України та України загалом.

“За цей рік було багато майже аналогічних інформаційних приводів, де особи намагалися просунути в своїх меседжах “идеи русского мира”. І цей випадок довів, що українське суспільство засуджує і дуже критично ставиться до цих випадків. Вдячність українським компаніям, які розривають трудові договори з такими особами і обирають Україну. Ми не раз пересвідчилися, що тільки втрата контрактів і удар по гаманцю робить дива. Ну, а щодо висловів “борцы за чистоту нации” хочу підкреслити – вони і надалі будуть слідкувати за контентом і нагадувати українським компаніям про те, що Росія – ворог та окупант“, – написав Штефан у фейсбуці.

Як інформувала “Новинарня”, блогерка з Києва, відома в інстаграмі й ТікТок під ніком di.rubens (Таїсія Маламан), записала відео зі скаргою в Міністерство оборони та торік у січні заявила, що подасть до суду на полковника Анатолія Штефана – військовослужбовця, активного блогера й пропагандиста ЗСУ. Вона назвала Штефана “провокатором і шахраєм”.

Перед тим Маламан зняла на Майдані ролик, у якому розхвалювала країну-агресора. У кадрі співрозмовник пропонував дівчині обрати одну з двох країн, і та зі сміхом постійно “обирала” Росію, віддаючи їй перевагу, а не Україні, США та Білорусі.

Офіцер ЗСУ Штефан, поширивши відео дівчини, критично прокоментував такий контент.

Після хвилі обурення, що здійнялася через цей ролик, блогерка видалила відео з ТікТок і свою сторінку у фейсбуці.

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