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У Києві через викладання російською звільнили двох вчительок

08/02/2022 19:19

У Києві звільнили з роботи двох вчительок, що проводили уроки в школах російською мовою.

Про це інформує пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

У столичному ліцеї №303 та спеціалізованій школі №152 з поглибленим вивченням англійської мови учні поскаржилися, що викладачі проводять уроки російською мовою.

У навчальних закладах провели перевірки, вчителям видали догани. Згодом їх звільнили.

Зазначається, що на підставі відео, які оприлюднили учні у соцмережах, у грудні 2021 року Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ухвалив рішення щодо перевірки двох згаданих шкіл.

У навчальних закладах виявили порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Вчителька німецької мови ліцею №303 відмовилася говорити на уроці українською мовою після зауваження учня. Також вчителька історії спеціалізованої школи №152 проводила урок російською мовою.

Ймовірно, йдеться про вчительку Ларису Бондар, яка заявила, що “пишається тим, що не українка, а русская”.

“Не стримала емоції і дуже шкодую, що так сталося. Я вже просила пробачення у свого колективу, при нагоді перепрошу дитину, дуже шкодую, що так сталося. Більше не маю, що додати. Я звільняюся”, – прокоментувала інцидент Лариса Бондар, зазначає “24 канал”.

“Факт застосування російської мови вчителем ліцею в освітньому процесі при проведенні заняття з німецької мови є прикрим та єдиним випадком, якому надано належну оцінку адміністрацією та педагогічним колективом”, – йдеться у відповіді ліцею №303.

Вчительці німецької мови було оголошено догану, вона свою вину визнала і вирішила звільнитися за власним бажанням.

Адміністрація школи №152 повідомила, що вчителю історії також було оголошено догану за порушення чинного законодавства “з питань дотримання педагогічної етики”. Викладачку звільнили з роботи.

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