Напад Росії на Україну означатиме кінець “Північного потоку-2”, – Байден

Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що газопровід “Північний потік-2” буде зупинено, якщо Росія вторгнеться в Україну, і наголосив на єдності з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це він сказав на пресконференції з канцлером Німеччини в Білому домі, повідомляє “Європейська правда”.

“Якщо Росія вторгнеться, це означає, що танки чи війська знову перетнуть… кордон України, тоді вже не буде… Північного потоку-2. Ми покінчимо з цим”, – сказав Байден.

На питання про те, яким чином Сполучені Штати зможуть це зробити, враховуючи, що проєкт знаходиться під контролем Німеччини, Байден відповів: “Я обіцяю вам, ми зможемо це зробити”.

Шольц сказав, що Сполучені Штати та Німеччина мають однаковий підхід до України, Росії та санкцій, але під час свого одноденного візиту прямо не підтвердив плани щодо “Північного потоку-2” і публічно не згадував його.

Шольц, розкритикований як вдома, так і за кордоном за те, що вважається недостатнім лідерством у кризі, сказав журналістам, що Росія заплатить дуже високу ціну, якщо вона вторгнеться в Україну, і сказав, що Німеччина та Сполучені Штати мають такий самий підхід.

“Ми будемо єдині. Ми будемо діяти разом. І ми зробимо всі необхідні кроки”, – сказав Шольц англійською.

Ще до запуску “Північного потоку-2” Німеччина використовувала російський газ для покриття половини своїх потреб. Вона відклала затвердження газопроводу “Північний потік-2” принаймні до другої половини 2022 року, але відмовилася скасувати майже завершений проєкт.

Байден і Шольц підкреслили, що віддають перевагу дипломатії як вирішенню російської кризи.

Байден сказав, що не сумнівається в надійності Німеччини як партнера, і сказав, що Шольц має повну довіру США. “Немає сумнівів у партнерстві Німеччини зі Сполученими Штатами. Жодного”, – сказав Байден.

Байден та американські чиновники наголосили, що Німеччина є другим за величиною донором невійськової допомоги Києву після США, і що вони разом планують санкції проти Росії.

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