Байден офіційно схвалив відправку додаткових сил США до Європи, – ЗМІ

Ілюстративне фото: пресслужба НГУ

Президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі, і Пентагон, як очікується, оголосить, що війська будуть розгорнуті “найближчими днями”.

Про це повідомляє в середу, 2 лютого, CNN з посиланням на американських чиновників.

За словами чиновників, розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.

Очікується, що Пентагон оголосить про те, що тисячі американських військових будуть розгорнуті в передових пунктах у Європі. Джерела повідомили, що розгортання включатиме приблизно 2000 американських військових до Польщі та ще кілька тисяч у південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.

Сполучені Штати привели 8500 військовослужбовців у США у стан підвищеної готовності на випадок, якщо будуть залучені Сили реагування НАТО та швидко знадобляться військові США. За словами джерел, частина військ, які будуть розгорнуті незабаром, уже розміщені в Європі, тоді як інші прибудуть з тих, що знаходяться в США і вже перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Війська діятимуть на двосторонній основі з приймаючими країнами, оскільки НАТО ще не задіяло багатонаціональні сили реагування.

Минулого тижня CNN повідомив, що США та кілька союзників вели переговори щодо розміщення ще тисячі військових у східноєвропейських країнах НАТО як демонстрації підтримки перед обличчям триваючої агресії Москви.

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