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Харківський бронетанковий випробовує модернізований Т-64

08/02/2022 18:33

Державне підприємство “Харківський бронетанковий завод”, яке входить до складу “Укроборонпром”, випробовує найновітнішу модернізацію Т-64БВ зразка 2022 року.

Про це інформує пресслужба концерну.

Ця бойова машина є основним танком Збройних сил України та призначена для посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою, прориву укріплених позицій, знищення вогневих точок, техніки і живої сили противника, швидкої організації оборонних рубежів.

Фахівці підприємства під час проведення капітального ремонту та модернізації на замовлення Міністерства оборони України оснастили танк новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління, протикумулятивними кормовими решітчастими екранами та гумовими щитками на башті. Крім того, удосконалена паливна система бойової машини та встановлено додатковий броньований захист паливних баків.

“Т-64БВ зразка 2022 року отримали нові сучасні радіостанції на заміну старим радянським. Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО”, – наголосив директор Харківського бронетанкового заводу Герман Сметанін.

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