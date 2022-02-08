Федоров розповів, коли почнеться запис на отримання смартфонів для вакцинованих громадян віком 60+

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Запис на отримання смартфонів для вакцинованих громадян України віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.

Про це у вівторок, 8 лютого, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає “Інтерфакс-Україна”.

“У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап (отримання смартфонів), залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо. Але ми плануємо більшу частину цього проєкту реалізувати вже цього року”, – сказав він.

За словами урядовця, ще не визначено, які це будуть пристрої.

На запитання щодо джерела фінансування цього проєкту віцепрем’єр не відповів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму, в рамках якої всі вакциновані українці віком від 60 років можуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф.

Очікується, що смартфони зможуть отримати 8,5 млн громадян.

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