Уряд ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення зарплати медпрацівникам.

Відповідна постанова була схвалена під час засідання уряду в середу, 12 січня, передає “Укрінформ”.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що постанова дасть змогу підвищити загальний рівень заробітної плати медичних працівників.

Він наблизиться до рівня приватного сектору й економіці в цілому, вдасться підвищити рівень престижу та мотивації медпрацівників до роботи через забезпечення справедливої і обґрунтованої диференціації розмірів посадових окладів та міжпосадових співвідношень залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці, вимог освітньо-кваліфікаційного рівня посади.

А також дозволить впровадження єдиних підходів та зміну системи регулювання оплати праці працівників, задачі, функції й повноваження яких є аналогічними з працівниками інших установ, організацій бюджетної сфери, які виконують однакову за складністю та функціональними ознаками роботу.

Згідно з постановою, розмір нарахованої заробітної плати медпрацівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форм власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік:

на рівні не менше 20 тис. грн лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я; на рівні не менше 13,5 тис. грн фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти.

Також постановою пропонується внести зміни до типової форми договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.

Постанова набуває чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

Постанова ухвалена з техніко-юридичними правками.

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