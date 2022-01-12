Уряд ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення зарплати медпрацівникам.
Відповідна постанова була схвалена під час засідання уряду в середу, 12 січня, передає “Укрінформ”.
У пояснювальній записці до документа йдеться, що постанова дасть змогу підвищити загальний рівень заробітної плати медичних працівників.
Він наблизиться до рівня приватного сектору й економіці в цілому, вдасться підвищити рівень престижу та мотивації медпрацівників до роботи через забезпечення справедливої і обґрунтованої диференціації розмірів посадових окладів та міжпосадових співвідношень залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці, вимог освітньо-кваліфікаційного рівня посади.
А також дозволить впровадження єдиних підходів та зміну системи регулювання оплати праці працівників, задачі, функції й повноваження яких є аналогічними з працівниками інших установ, організацій бюджетної сфери, які виконують однакову за складністю та функціональними ознаками роботу.
Згідно з постановою, розмір нарахованої заробітної плати медпрацівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форм власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік:
Також постановою пропонується внести зміни до типової форми договору про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.
Постанова набуває чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.
Постанова ухвалена з техніко-юридичними правками.
Читайте також:
Уряд погодив підвищення зарплат поліцейським, – Клименко
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Імміграційний суд Служби громадянства і імміграції США (USCIS) у місті Сакраменто надав політичний притулок українському військовослужбовцю. Про це повідомив журналіст Олексій Бобровников, який був свідком у справі, пише “Главком”....
Майже 50% дорослих громадян України вакцинувалися проти COVID-19, – Шмигаль
Роковини “великого погрому”: 50 років тому почалася хвиля масових арештів української інтелігенції
Торік із поліції звільнилися понад 13 тис. працівників, – Клименко
Стало відомо, що увійде до “секретного” пакета військової допомоги США для України
Календарну реформу в церкві будемо проводити лише спільно з православними, – глава УГКЦ
В уряді назвали умови отримання кредитів під 0% для безробітних
На Донеччині від підриву загинув офіцер 25 опдбр Ілля Супрун
Захищатимемо нашу землю до останньої краплі крові, – Залужний про можливе вторгнення РФ
Підрив двох армійців на Донеччині: прокуратура відкрила справу за фактом недбалого ставлення до військової служби
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02