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Уряд погодив підвищення зарплат поліцейським, – Клименко

06/01/2022 11:22

Керівник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що Кабінет Міністрів виділив кошти на підвищення зарплат поліцейським із січня 2022 року.

Як передає “Новинарня“, про це він написав у фейсбуці в середу, 5 січня.

“Уряд виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня. Насамперед вони зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні. Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають”, – зазначив Клименко.

Керівник Нацполіції додав, що питання підвищення зарплат правоохоронцям – складне питання.

“У сьогоднішніх умовах – це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу. Питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських”, – додав голова Нацполу.

Клименко наголосив, що розуміє невдоволення поліцейських.

“Однозначно зарплата має бути співмірною ризикам. Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати”, – підсумував він.

На початку грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що співробітникам Національної поліції планують дозволити підробітки в неробочий час, щоб хоч таким чином підвищити рівень їх добробуту.

31 грудня електронна петиція до президента Володимира Зеленського про збільшення заробітної платні працівникам Національної поліції набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

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