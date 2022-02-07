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На Полтавщині на хабарі в 10 тис. грн затримали військового комісара

07/02/2022 20:43

Правоохоронці затримали військового комісара Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (м. Полтава), який вимагав та отримав 10 тисяч гривень неправомірної вигоди. 

Про це повідомляє Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону увечері у понеділок, 7 лютого.

Звання затриманого – полковник ЗСУ. 

Зазначається, що кошти він отримав від керівника одного із приватних підприємств Полтавської області за не притягнення його до адміністративної відповідальності за результатами перевірки, проведеної Полтавським ОТЦК та СП.

“07.02.2022, після одержання неправомірної вигоди, військового комісара Полтавського ОМТЦК та СП затримано у своєму службовому кабінеті. Грошові кошти в затриманого вилучено”, – йдеться в повідомленні.

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Україна

На Полтавщині на хабарі в 10 тис. грн затримали військового комісара

Правоохоронці затримали військового комісара Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (м. Полтава), який вимагав та отримав 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.  Про це повідомляє Спецпрокуратура у...

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