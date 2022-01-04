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На Волині суд закрив кримінальне провадження щодо завкафедри військової підготовки, який отримав $200 хабара

04/01/2022 19:50

Суд закрив кримінальне провадження проти викладача Луцького національного технічного університету, якого підозрювали в отриманні хабара від студента в розмірі 200 доларів.

Постанова Луцького міськрайонного суду Волинської області датована 9 грудня 2021 року.

Суддя Олеся Калькова закрила кримінальне провадження проти завідувача кафедри військової підготовки Павла Турсумуратова через закінчення строків давності.

За версією слідства, Турсумуратов отримав 200 доларів від студента в липні 2018 року, а натомість обіцяв поставити високу оцінку за екзамен із військових дисциплін.

Кримінальне провадження відкрили за підозрою в кримінальній статті про прийняття хабаря службовою особою з обіцянкою вчиняти чи не вчиняти певні дії.

Розгляд справи тривав упродовж трьох років, і зрештою підозрюваний подав клопотання закрити справу через закінчення строків давності.

Прокурор Богдан Гончар проти клопотання не заперечував.

Відповідно до сайту університету, Турсумуратов досі працює завідувачем кафедри військової підготовки. Має звання підполковника запасу.

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