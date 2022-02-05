В аеропорт “Бориспіль” прибули військові транспортники з Британії та США. Німеччина пропустила

Військовий транспортний літак Airbus А400M Королівських повітряних сил Великої Британії. Ілюстративне фото: Jetphotos

У київському аеропорту “Бориспіль” у суботу, 5 лютого, приземлилися два військово-транспортні літаки: Airbus А400M із Великої Британії та 747-4B5F зі Сполучених Штатів Америки.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24, повідомляє “Espreso.TV“.

При цьому американський борт ішов через повітряний простір Німеччини.

“Схоже, колеги популярно пояснили Берліну, що одна справа не надавати Україні летальну зброю – це особисте право кожного. Але зовсім інша справа – закривати свій повітряний простір, тим самим перешкоджаючи наданню цієї зброї партнерами”, – зауважив з цього приводу український військовий оглядач Олександр Коваленко, відомий у мережі під ніком “Злий одесит”.

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