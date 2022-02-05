Генсек НАТО відреагував на спільну вимогу Росії й Китаю щодо нерозширення Альянсу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що питання про розширення чи не розширення Альянсу стосується виключно права суверенних держав обирати власний шлях, яким рухатися.

Як повідомляє “Європейська правда“, він сказав в ефірі американського каналу MSNBC, коментуючи озвучену 4 лютого спільну вимогу Росії й Китаю щодо не розширення Альянсу.

“Це не про розширення НАТО. Це про право кожної суверенної нації обирати власний шлях, чи хоче вона належати до НАТО, чи ні. НАТО поважає ці вільні суверенні рішення, і НАТО ніколи не примушувало жодну країну до нашого Альянсу. Але багато країн через демократичний процес вирішили, що вони хочуть бути частиною НАТО”, – заявив Столтенберг.

Генсек наголосив, що розширення Північноатлантичного альянсу в останні десятиліття стало великою історією успіху.

“Країни Центральної і Східної Європи приєдналися до Альянсу, кількість членів майже подвоїлась з кінця “холодної війни”. Це було поширенням демократії і свободи у Європі”, – сказав очільник Організації.

“Тому йдеться про повагу до незалежного вибору незалежних країн не повертатися до епохи сфер інтересів, коли великі держави вирішували, що інші можуть робити або не можуть”, – наголосив він.

Як відомо, Китай підтримав вимоги Росії про так звані “гарантії безпеки” від Заходу у спільній заяві, оприлюдненій після зустрічі Володимира Путіна й Сі Цзіньпіна перед відкриттям Олімпіади в Пекіні.

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