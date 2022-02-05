“Разом ми спонукаємо РФ до деескалації”: Блінкен опублікував відео на підтримку України

Відео він оприлюднив на своїй сторінці у твітері.
“Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Разом ми спонукаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені”, — написав Блінкен.
The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022
У відеоролику наведені цитати представників держав-союзниць на підтримку України із закликами до РФ щодо негайної деескалації.
Раніше відео на підтримку України після візиту до Києва у твітері запостив також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
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