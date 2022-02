“Разом ми спонукаємо РФ до деескалації”: Блінкен опублікував відео на підтримку України

Відео він оприлюднив на своїй сторінці у твітері.

“Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині з Україною. Разом ми спонукаємо Росію до деескалації та врегулювання ситуації дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність та суверенітет України мають бути захищені”, — написав Блінкен.

The United States, our allies, and our partners stand united with Ukraine. Together, we urge Russia to de-escalate and resolve this situation diplomatically. The territorial integrity and sovereignty of Ukraine must be protected. pic.twitter.com/eJSE3J0BFM

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 4, 2022