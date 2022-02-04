Кулеба і Блінкен обговорили спільні кроки щодо стримування подальшої агресії РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову в контексті тривалої напруженості з Росією.
Про це в п’ятницю, 4 лютого, інформує пресслужба МЗС України.
Під час розмови Блінкен повідомив українському колезі підсумки своїх контактів цього тижня з російським міністром закордонних справ.
“Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії. Вони відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ та вихід цієї роботи на завершальний етап” – йдеться у повідомленні.
Крім того, вони обговорили динаміку переговорів у рамках Нормандського формату та висловили сподівання, що Російська Федерація продемонструє конструктивну позицію в наступних раундах переговорів.
Держсекретар також підтвердив роботу адміністрації Байдена щодо надання додаткової допомоги США для посилення економічної та фінансової впевненості України в умовах негативного впливу безпекових ризиків з боку РФ на її економіку.
“Дмитро Кулеба подякував американській стороні за передачу Україні інформації щодо можливої підготовки Російською Федерацією сфабрикованих приводів для загострення. Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє упередити втілення подібних планів у дійсність та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері” – додає пресслужба МЗС.
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