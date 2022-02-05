СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4256208 +42533
Летальні випадки:
101168 +185
Одужали:
3669979 +9628
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 18496292 (+91875). Оновлено: 08:14 05.02.2022
Home / Світ / Європа / “Квартал 95” у Гамбурзі рекламують як концерт “російського камеді-шоу”

“Квартал 95” у Гамбурзі рекламують як концерт “російського камеді-шоу”

05/02/2022 15:01

У творчому об’єднанні “Студія 95 квартал” обурилися, що їхній концерт у німецькому Гамбурзі рекламують як виступ “російського комедійного шоу”.

Відповідну афішу концерту “російського комедійного шоу Квартал 95”, який відбудеться 4 лютого 2023 року, розміщено на туристичному порталі Гамбурга Hamburg.de.

“Шановні прокатники, hamburg_de! Якщо ви беретеся співпрацювати з українською Студією «Квартал 95» та презентуєте «Вечірній Квартал» у країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів”, – ідеться в повідомленні на офіційній сторінці “Кварталу 95” в інстаграмі.

“Студія «Квартал 95» – була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може!” – наголосили “квартальники”.

Вони також заявили, що очікують на термінове виправлення та вибачення. І попередили, що “у випадку повторення таких ситуацій” студія “Квартал 95” “буде скасовувати концерти без попередження прокатника”.

Як зазначається в оголошенні на порталі Гамбурга, “команда комедійного шоу «Квартал 95» вирушає в концертне турне з оновленим складом, який уже зарекомендував себе на телеканалі «1+1»”.

“Гумор комедійного шоу «Квартал 95» завжди свіжий і актуальний, гострий і по суті. «Квартал 95» інтерпретує поточні події крізь здорову призму іронії та сарказму. Багато хто вже звик дізнаватися новини з цього телешоу. З політиків, спортсменів, музикантів і зірок телебачення сміються добродушно, від щирого серця, часто разом з цими зірками. Це шоу вже давно побило всі рекорди глядацького рейтингу, а вдячна публіка у завжди аншлагах концертних залах називає коміків «антидепресантом народу»”, – переконують в афіші.

Вартість квитків – від 58,90 євро.

Як відомо, до перемоги на президентських виборах 2019 року одним із власників та головних акторів творчого об’єднання “Студія Квартал 95” був Володимир Зеленський.

Читайте також:
Зеленський отримав понад ₴4,5 млн роялті від “Кварталу 95”

Унікальних переглядів: 100
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“В межах усіх форматів”: Зеленський і президент Євроради обговорили деескалацію навколо України

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент України Володимир Зеленський обговорили деескалацію ситуації навколо України на тлі повідомлень про нарощення російських військ. Про це Мішель повідомив у твіттері в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse