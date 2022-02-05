“Квартал 95” у Гамбурзі рекламують як концерт “російського камеді-шоу”

Скріншот із сайту Hamburg.de

У творчому об’єднанні “Студія 95 квартал” обурилися, що їхній концерт у німецькому Гамбурзі рекламують як виступ “російського комедійного шоу”.

Відповідну афішу концерту “російського комедійного шоу Квартал 95”, який відбудеться 4 лютого 2023 року, розміщено на туристичному порталі Гамбурга Hamburg.de.

“Шановні прокатники, hamburg_de! Якщо ви беретеся співпрацювати з українською Студією «Квартал 95» та презентуєте «Вечірній Квартал» у країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів”, – ідеться в повідомленні на офіційній сторінці “Кварталу 95” в інстаграмі.

“Студія «Квартал 95» – була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може!” – наголосили “квартальники”.

Вони також заявили, що очікують на термінове виправлення та вибачення. І попередили, що “у випадку повторення таких ситуацій” студія “Квартал 95” “буде скасовувати концерти без попередження прокатника”.

Як зазначається в оголошенні на порталі Гамбурга, “команда комедійного шоу «Квартал 95» вирушає в концертне турне з оновленим складом, який уже зарекомендував себе на телеканалі «1+1»”.

“Гумор комедійного шоу «Квартал 95» завжди свіжий і актуальний, гострий і по суті. «Квартал 95» інтерпретує поточні події крізь здорову призму іронії та сарказму. Багато хто вже звик дізнаватися новини з цього телешоу. З політиків, спортсменів, музикантів і зірок телебачення сміються добродушно, від щирого серця, часто разом з цими зірками. Це шоу вже давно побило всі рекорди глядацького рейтингу, а вдячна публіка у завжди аншлагах концертних залах називає коміків «антидепресантом народу»”, – переконують в афіші.

Вартість квитків – від 58,90 євро.

Як відомо, до перемоги на президентських виборах 2019 року одним із власників та головних акторів творчого об’єднання “Студія Квартал 95” був Володимир Зеленський.

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