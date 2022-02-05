“Готуємо заголовки для багатьох сценаріїв”: агенція Bloomberg перепросила за “новину” про те, що Росія вторглася в Україну

Американська інформагенція Bloomberg попросила вибачення за те, що в стрічці новин опублікувала повідомлення під заголовком: “Росія вторглася в Україну”.

Відповідна заява редакції з’явилася на сайті Bloomberg після того, як “новина” про вторгнення російських військ в Україну була видалена.

Увагу до новини про “вторгнення” у стрічці агенції першою привернула користувачка Twitter Ольга Лаутман, пише “Європейська правда“.

“Bloomberg збирається пояснити цю «термінову новину»?” – поцікавилася користувачка, тегнувши офіційний твітер агенції. Вона зауважила, що посилання веде на сторінку з повідомленням про внутрішню помилку сервера.

Згодом Лаутман, яка, згідно з інформацією у її профілі, “займається аналітикою з фокусом на РФ та Східну Європу”, зазначила, що заголовок “Росія вторгається в Україну” залишався на головній сторінці сайту близько 30 хвилин, перш ніж його зняли.

This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

У повідомленні редакції на сайті агенції зазначається, що заголовок поставили помилково, за що дуже перепрошують.

“Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок «Росія вторгається в Україну» був випадково опублікований близько 16:00 за північноамериканським східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з’ясовуємо причину”, – зазначили у Bloomberg.

Читайте також:

Філологічна “розрядка”: Білий дім більше не називатиме вторгнення РФ в Україну “неминучим”. І ось чому