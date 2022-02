“Готуємо заголовки для багатьох сценаріїв”: агенція Bloomberg перепросила за “новину” про те, що Росія вторглася в Україну

Відповідна заява редакції з’явилася на сайті Bloomberg після того, як “новина” про вторгнення російських військ в Україну була видалена.

Увагу до новини про “вторгнення” у стрічці агенції першою привернула користувачка Twitter Ольга Лаутман, пише “Європейська правда“.

“Bloomberg збирається пояснити цю «термінову новину»?” – поцікавилася користувачка, тегнувши офіційний твітер агенції. Вона зауважила, що посилання веде на сторінку з повідомленням про внутрішню помилку сервера.

Згодом Лаутман, яка, згідно з інформацією у її профілі, “займається аналітикою з фокусом на РФ та Східну Європу”, зазначила, що заголовок “Росія вторгається в Україну” залишався на головній сторінці сайту близько 30 хвилин, перш ніж його зняли.

This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl

— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022