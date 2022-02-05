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“Готуємо заголовки для багатьох сценаріїв”: агенція Bloomberg перепросила за “новину” про те, що Росія вторглася в Україну

05/02/2022 13:48
Американська інформагенція Bloomberg попросила вибачення за те, що в стрічці новин опублікувала повідомлення під заголовком: “Росія вторглася в Україну”.

Відповідна заява редакції з’явилася на сайті Bloomberg після того, як “новина” про вторгнення російських військ в Україну була видалена.

Увагу до новини про “вторгнення” у стрічці агенції першою привернула користувачка Twitter Ольга Лаутман, пише “Європейська правда“.

“Bloomberg збирається пояснити цю «термінову новину»?” – поцікавилася користувачка, тегнувши офіційний твітер агенції. Вона зауважила, що посилання веде на сторінку з повідомленням про внутрішню помилку сервера.

Згодом Лаутман, яка, згідно з інформацією у її профілі, “займається аналітикою з фокусом на РФ та Східну Європу”, зазначила, що заголовок “Росія вторгається в Україну” залишався на головній сторінці сайту близько 30 хвилин, перш ніж його зняли.

У повідомленні редакції на сайті агенції зазначається, що заголовок поставили помилково, за що дуже перепрошують.

“Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок «Росія вторгається в Україну» був випадково опублікований близько 16:00 за північноамериканським східним часом на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, ми з’ясовуємо причину”, – зазначили у Bloomberg.

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