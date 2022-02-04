Штати почали перекидати в Європу підрозділи 82 повітряно-десантної дивізії

Літак ВПС США C-17A Globemaster III. Фото: planespotter.md

На авіабазу у німецькому Вісбадені прибули перші два військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III із підрозділами американської 82-ї повітряно-десантної дивізії з Форт-Брегга.

Про це в п’ятницю, 4 лютого, інформує “Інтерфакс-Україна” з посиланням на дані західних авіаційних ресурсів.

Ще один військово-транспортний літак ВПС США C-17A Globemaster III після трансатлантичного перельоту готується менше ніж за пів години здійснити посадку у Вісбадені.

За повідомленням кореспондента військового видання Task And Purpose, американські десантники вирушають із бази Форт-Брегг для тимчасового розміщення в Німеччині та Польщі.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі напередодні заявив, що командування збройних сил США з огляду на ситуацію навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили до ФРН, Польщі та Румунії.

Водночас він уточнив, що “ці війська не воюватимуть в Україні. Вони мають забезпечити надійну оборону союзників із НАТО”.

Загалом близько трьох тисяч американських військовослужбовців буде перекинуто в Європу або передислоковано на її території в рамках заходів зі зміцнення безпеки союзників, уточнив він.

Кірбі сказав, що “найближчими днями тисячу військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, буде переміщено до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів”, які вже там перебувають.

Приблизно ще дві тисячі військовослужбовців буде перекинуто найближчими днями зі США до Польщі. Йдеться про бригадну тактичну групу 82 повітряно-десантної бригади з Форт-Брегга.

За останню добу американські військово-транспортні літаки C-130J-30 Super Hercules здійснили вже щонайменше п’ять рейсів з авіабази Рамштайн у Німеччині до польського міста Ряшів.

Пентагон також тримає у стані підвищеної готовності до перекидання в Європу 8,5 тис. військовослужбовців.

“Ці 8,5 тис. солдатів поки що не розміщуються, але готові до перекидання в разі наказу”, – наголосив Кірбі.

Як зазначив представник Пентагону, завдання американських сил полягає у “стримуванні агресії” та “поліпшенні оборонних можливостей країн-союзниць, які перебувають на передовій”.

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