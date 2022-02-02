У Польщі розмістять 1,7 тис. військовослужбовців США

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У рамках посилення східного флангу НАТО до Польщі буде переміщено 1,7 тис. військовослужбовців США.

Про це повідомив у середу, 2 лютого, голова польського уряду Матеуш Моравецький.

“США, відповідно до домовленостей, у відповідь на посилення напруженості в Україні перемістить до Польщі 1,7 тис. своїх військових”, – написав він у Twitter.

Він назвав цей крок США “жестом солідарності, черговим важливим символом єдності та співпраці демократичних країн”.

Цю ж інформацію підтвердив і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Zgodnie z zapowiedziami 1,7 tys. dodatkowych żołnierzy 🇺🇸 zostanie przeniesionych do 🇵🇱. To mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację na 🇺🇦. W ubiegłym tygodniu rozmawiałem na ten temat z @secdef L. Austinem. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek agresji wobec naszego sąsiada. pic.twitter.com/wGJJp4tHGS — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 2, 2022

Раніше в середу представник Пентагону Джон Кірбі повідомив на брифінгу, що “приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено найближчими днями зі США до Польщі та Німеччини”.

При цьому він зазначив, що це переміщення військ не має відношення до 8,5 тис. військовослужбовців, готових до перекидання в Європу. “Ці 8,5 тис. солдатів поки не розміщуються, але готові до перекидання у разі розпорядження”, – наголосив Кірбі.

Зараз у Польщі перебуває приблизно 4,5 тис. американських солдатів, передає “Польське радіо”.

Польсько-американська угода від серпня 2020 року передбачає збільшення цієї кількості щонайменше ще на тисячу. Завдяки військовій інфраструктурі, яку, згідно з угодою, підготує Польща, у разі можливої загрози можна буде негайно розгорнути додаткові сили, забезпечивши загальну присутність до 20 тис. американських солдатів.

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