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У Польщі розмістять 1,7 тис. військовослужбовців США

02/02/2022 20:31

У рамках посилення східного флангу НАТО до Польщі буде переміщено 1,7 тис. військовослужбовців США.

Про це повідомив у середу, 2 лютого, голова польського уряду Матеуш Моравецький.

“США, відповідно до домовленостей, у відповідь на посилення напруженості в Україні перемістить до Польщі 1,7 тис. своїх військових”, – написав він у Twitter.

Він назвав цей крок США “жестом солідарності, черговим важливим символом єдності та співпраці демократичних країн”.

Цю ж інформацію підтвердив і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Раніше в середу представник Пентагону Джон Кірбі повідомив на брифінгу, що “приблизно 2 тис. додаткових військовослужбовців буде переведено найближчими днями зі США до Польщі та Німеччини”.

При цьому він зазначив, що це переміщення військ не має відношення до 8,5 тис. військовослужбовців, готових до перекидання в Європу. “Ці 8,5 тис. солдатів поки не розміщуються, але готові до перекидання у разі розпорядження”, – наголосив Кірбі.

Зараз у Польщі перебуває приблизно 4,5 тис. американських солдатів, передає “Польське радіо”.
Польсько-американська угода від серпня 2020 року передбачає збільшення цієї кількості щонайменше ще на тисячу. Завдяки військовій інфраструктурі, яку, згідно з угодою, підготує Польща, у разі можливої загрози можна буде негайно розгорнути додаткові сили, забезпечивши загальну присутність до 20 тис. американських солдатів.

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