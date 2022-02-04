Об’єднання проваджень щодо вбивства Героя України Сергієнка та інші підсумки тижня у справах Майдану

Судове засідання у справі Василя Сергієнка 26 січня 2022, Дарницький райсуд Києва. Фото: АДГ

автор: Адвокатська дорадча група

Головна позитивна подія звітного тижня у судових справах Майдану (24–28 січня 2022) — об’єднання двох проваджень по епізоду щодо викрадення і вбивства Героя України, активіста Революції Гідності Василя Сергієнка. Таке об’єднання епізодів — проміжна перемога, адже ціною неймовірних зусиль вдалось переконати Верховний Суд змінити підсудність і витягнути основну велику справу про цей злочин із Городища на Черкащині, де розгляд фактично не відбувався, до Києва. Тепер справа має більше шансів на громадський контроль і суспільний резонанс. Хоча в столиці теж вистачає труднощів у цьому провадженні, і в Дарницькому суді захист пів року блокував об’єднання справ. Та нарешті об’єднання сталося, тож є шанс розглянути “справу Сергієнка” в розумні строки.

Також до плюсів минулого тижня можна зарахувати просування у справі беркутівських командирів щодо епізоду 30 листопада і 1 грудня 2013 року.



У справі про розстріл на Інститутській допитали експерта-медика Олександра Михайленка.

А от 27-28 січня виявилися цілковито провальними для справ Майдану — зірвано всі засідання, призначені на ці дні.

Ви можете визначити свої акценти для четвертого тижня року у справах Майдану, прочитавши детальніше про всі засідання за цей відрізок часу у нашому матеріалі.

Із 25 призначених засідань результативним були лише 9 (у 9 судових процесах).

Прогрес спостерігався у 8 процесах.

Причини скасування засідань: хвороби захисників обвинувачених та їхніх підзахисних, а також членів їхніх родин, перебування суддів на лікарняному та у відпустці.

Ця та інша інформація про результати судових засідань згрупована нижче за хронологією. Детальніше про окремі засідання у справі можна дізнатися за посиланнями в тексті. Наприкінці кожного повідомлення зазначено епізод, якого стосується #cправа. Епізоди відзначені символом 💼.

24 січня

#СправаКлюгеМатюши — На засіданні захист підозрюваних подав клопотання про порушення під час досудового слідства.

На наступному засіданні 10 лютого о 15:00 суддя Дніпровського суду Києва Інна Омельян має розглянути це клопотання.

💼 Події Грушевського | Справа Пасічника

#СправаМариненкаДидюка — У Шевченківському суді під головуванням судді Віталія Циктіча відбулося друге засідання поспіль у цій справі. Хоч засідання і тривало лише 30 хвилин, це добра тенденція, якщо вона збережеться і надалі.

Прокурор Марина Карпенко долучила письмові докази — протоколи слідчих експериментів за участю потерпілих: Коваль О.Р., Корнійчук О.М., Непевний В.О., Олексієнко О.О., Муренко С.О., Лисенко Т.М., Мусієнко П.М., Остащенко О.А., Нужненко С.М., Яневич О.В., Перевозник О.М., Колб-Селецький Ю.К., Колосюк В.В., Сенько О.І., Пивоваров О.Ю. Ці протоколи досліджуватимуть паралельно з допитами, адже, як зазначила представник потерпілих Марина Ліліченко, це пришвидшить розгляд справи, що вкрай важливо.

Заступники командира київського “Беркута” Андрій Дидюк і Микола Тягнирядно, командири 3-ї та 4-ї рот Євген Антонов та Юрій Шевченко, а також ексначальник управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Олег Мариненко обвинувачуються у перевищенні службових повноважень та перешкоджанні мирним зібранням 30.11.2013. Мариненку також інкримінують епізод побиття на Банковій 1.12.2013 із додатковим обвинуваченням у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, та перешкоджанні діяльності журналістів.

Наступне засідання — 9 лютого, 14:00.

Трансляція засідання за посиланням.

Нагадаємо, що у цій справі спливають строки давності. Обвинувальний акт направили до Шевченківського суду 30.06.2015. Суддя Віталій Циктіч розглядає справу з серпня 2017 року.

У Тягнирядна, Шевченка, Дидюка та Антонова вже сплили строки давності за обвинуваченням у незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 340).

У Мариненка так само сплили терміни давності за ст. 340, а також ще за двома статтями: ч.ч. 1,2 ст. 367 (Службова недбалість) та ч.1. ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Для всіх обвинувачених термін давності за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень спливає в листопаді 2023 року. Залишилось 22 місяці.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013 💼 Побиття на Банковій 1 грудня 2013

#СправаРешетніка — У Ленінському судді Запоріжжя давав свідчення один із потерпілих у справі щодо колишнього судді Бабушкінського суду Дніпра Миколи Решетніка, який ухвалив 11 майже однакових рішень щодо активістів дніпровського Майдану.

💼 Розгін дніпровського Майдану 26 січня 2014

Щоб краще зрозуміти суть справи, рекомендуємо переглянути відео “5-го каналу” за 2016 рік.

#СправаБорисенкаУздемира — В Оболонський суд Києва захисник надіслав клопотання про відкладення розгляду. Також захворів прокурор, тому засідання не відбулося.

Нагадаємо, Вʼячеслав Гончаренко, Олександр Борисенко, Богдан Бондюк (слідчі Солом’янського райвідділу), Андрій Уздемир (прокурор Солом’янської прокуратури) обвинувачуються у перевищенні службових повноважень, підробці документів, незаконному затриманні і притягненні до кримінальної відповідальності двох водіїв, які перевозили автомобільні покришки у січні 2014 року.

💼 Переслідування за участь в акціях протесту | Хто карав за шини

25 січня

#СправаКалашника — У Знам’янському суді Кіровоградської області суддя Наталія Ябчик відмовила у задоволенні заяви прокурора Андрія Ширяєва про відвід судді Віталія Українського.

Пан Ширяєв заявляв цей відвід, оскільки суддя Український у справі свого колишнього колеги по фаху Калашника не вкладався у розумні строки та не забезпечував явки обвинуваченого на судові засідання. Також суддя відмовив прокурору у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу Василю Калашнику у вигляді особистого зобов`язання. На думку обвинувача, це викликає сумніви у неупередженості судді Українського. Але у його відводі від розгляду справи прокурору відмовлено.

Нагадаємо, колишній суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Василь Калашник обвинувачений у незаконному перешкоджанні мирним зібранням.

Наступне засідання — 2 березня, 11:00.

💼 Побиття протестувальників перед Черкаською ОДА 23 січня 2014. Переслідування активістів

#СправаКравченка — Суддя Бориспільського суду Сергій Вознюк продовжує хворіти, тому вже друге засідання поспіль у цій справі не відбулося.

Ексзаступник начальника УМВС Києва, начальник кримінальної міліції Олександр Кравченко обвинувачується в організації та координації нападу та затримання активістів на вулиці Щорса 23 січня 2014 року.

Наступне засідання — 15 лютого, 10:00.

💼 Напад на автомайданівців 23.01.2014 на вулиці Щорса

#СправаСпасських — Захисник обвинуваченого Богдан Ференц відкликав апеляційну скаргу на продовження тримання під вартою його підзахисного Юрія Спасських до 6 листопада 2021. Тому Київський апеляційний суд закрив апеляційне провадження.

Ексзаступник начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУМВС України в Києві Юрій Спасських обвинувачується в організації вбивств і нанесення тяжких тілесних ушкоджень протестувальникам 18.02.2014, перевищенні службових повноважень (з наслідками різної важкості по епізодах 11.12.2013, 22.01.2014, 18.02.2014), незаконному перешкоджанні мирним зібранням та інших злочинах.

💼 Мирна хода 18 лютого 2014

#СправаМедвідя — У Шевченківському суді продовжили досліджувати письмові докази, а також переглянули відео слідчого експерименту з обвинуваченим Олександром Медвідем.

Нагадаємо, Олександр Медвідь обвинувачується у викраденні Юрія Вербицького та Ігоря Луценка з Олександрівської лікарні 21 січня 2014 року

Трансляція засідання за посиланням.

Наступне засідання — 7 лютого, 10:00.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#СправаКушнір — У Києво-Святошинському суді допитали свідка Романа Дончика, заступника начальника слідчого відділу Солом’янського райвідділу, куди доставляли потерпілих. Під час допиту свідок говорив, що нічого не знає і, мовляв, розслідування проводив не він.

Також суддя Мирослава Омельченко відмовила у клопотанні Автомайдану і Адвокатської дорадчої групи про забезпечення відеотрансляції, оскільки, на її думку, це порушить правила допиту свідків.

Проте ЗМІ можуть відвідувати судові засідання, робити трансляції по телебаченню або радіо тощо за умови погодження від суду.

Нагадуємо, суддя Солом’янського суду Світлана Кушнір обвинувачується у постановленні завідомо неправосудної ухвали щодо тримання під вартою двох водіїв, які перевозили автомобільні покришки у січні 2014 року.

💼 Переслідування за участь в акціях протесту | Хто карав за шини

#НападНаАвтомайдан — У справі по обвинуваченню колишніх беркутівців у нападі на автомайдан 23 січня 2014 року від захисника обвинувачених Володимира Смєхнова надійшло клопотання про відкладення розгляду. Він на самоізоляції до 1 лютого через виявлений вірус у дружини. Всі обвинувачені з 1-ї роти київського “Беркута” і їхні захисники теж просили відкласти засідання.

Прокурор Олег Гаркуша зазначив, що Смєхнов не надав докази захворювання дружини. А без цього складно визначити поважність/не поважність причини для клопотання про відкладення розгляду. Також прокурор просив суд витребувати у захисників Олександра Горошинського і Мирослави Мосюк докази поважності їхньої неявки на наступному засіданні.

Представниця потерпілих Вікторія Дейнека зазначила, що клопотання адвоката Володимира Смєхнова без підпису, а має бути або скан з підписом, або кваліфікований цифровий підпис. Суддя Іван Бандура відповів, що заява надійшла на електронну пошту. Зрештою суддя вирішив, що проводити засідання не можна, бо немає трьох захисників, а їхні підзахисні проти.

Нагадаємо, що 22 грудня суддя Іван Бандура об’єднав справу по обвинуваченню беркутівців 1-ї роти київського “Беркута” зі ще однією справою проти Цінарідзе, яка до цього слухалася у Шевченківському суді. В останній він обвинувачувався за епізодом побиття людей 30 листопада 2013 року.

Представники потерпілих і прокурор виступали категорично проти об’єднання. Адже це різні епізоди подій Євромайдану і об’єднання справ поставить під загрозу можливість винесення вироку до спливу строків давності.

У справі спливають строки давності. Обвинувальний акт направили до суду у липні 2016 року. Спочатку справа потрапила до Дарницького районного суду. Через численні відводи та самовідводи суддів Київський апеляційний суд 27.02.2018 року з другої спроби передав справу до Святошинського районного суду. Суддя Іван Бандура почав розглядати справу з грудня 2018 року. Термін давності цих злочинів спливає 23.01.2024 — через 24 місяці.

💼 Напад на автомайданівців 23.01.2014 💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

26 січня

#СправаЛукаша — У Дарницькому суді під головуванням судді Тетяни Щасної у справі керівника харківського “Беркута” Владислава Лукаша досліджували відео експерименту з потерпілими Марком Мельником і Артуром Цицюрським.

Трансляція засідання за посиланням.

Наступні засідання — 2 лютого та 7 лютого о 9:30.

У справі спливають строки давності. Справу в Дарницькому суді призначили до розгляду 29.09.2016. Термін давності спливає 01.12.2023. Залишилось 23 місяці.

💼 Мирна хода 18 лютого 2014 💼 Побиття на Банковій 1 грудня 2013

#СправаДзюби — До Бориспільського суду не з’явилися обвинувачений – колишній заступник голови Дніпровського райсуду Києва судді Олександр Дзюба та його захисник, і не повідомили суд про причини неявки.

Нагадаємо, колишнього заступника голови Дніпровського райсуду Києва суддю Дзюбу обвинувачують у незаконному перешкоджанні мирним зібранням.

Наступні засідання — 11 та 18 лютого о 9:00.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

#СправаМельникаВоронкова — Дарницький суд об’єднав дві справи по епізоду викрадення і вбивства Героя України та Революції Гідності Василя Сергієнка.

Так, у липні 2021 року справу за обвинуваченням шістьох чоловіків — Вадима Мельника, Володимир Воронкова, Романа Недибалюка, Валентина Завражина, Віктора Горбенка, — у викраденні і вбивстві Василя Сергієнка із районного суду Городища на Черкащені передали в Дарницький суд Києва після зміни підсудності Верховним Судом.

Із нею об’єднали розгляд обвинувачення Віктора Горбенка і Валентина Завражина по цьому ж епізоду й участі в злочинній організації. #СправаЗавражинаГорбенка раніше розглядалась у цьому ж суді під головуванням судді Скуби.

Деталі у нашому дописі.

Наступне засідання в об’єднаній справі заплановане на 10 лютого, 12:00, і почнеться воно з оголошення обвинувального акту.

Василь Сергієнко — відомий журналіст та громадський діяч. У 2013-2014 роках він активно підтримував Євромайдан та працював над журналістськими розслідуваннями корупції на Черкащині. Його розслідування стосувались зокрема діяльності місцевої влади та нардепа від Партії регіонів, власника агропромислових компаній Геннадія Бобова.

4 квітня 2014 року Сергієнка викрала організована група осіб, жорстоко побивши його на подвір’ї власного будинку в Корсуні-Шевченківському. Василя Сергієнка катували і вбили.

💼 Викрадення і вбивство Василя Сергієнка

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#РозстрілНаІнститутській — У Святошинському суді допитали експерта — судового медика і криміналіста Олександра Михаленка.

Трансляція засідання за посиланням.

Наступне засідання — 15 лютого, 11:00.

💼 Розстріл на Інститутській 20 лютого 2014

#СправаВолкова — Через хворобу судді з колегії Київський апеляційний суд не зміг провести засідання щодо апеляцій на вирок Олександру Волкову.

Нагадаємо, Бориспільський суд 16 квітня 2021 року визнав винним Волкова, зокрема, в організації викрадення та катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, а також у протидії мирним зібранням у 2014 році, призначивши йому 9 років ув’язнення.

Наступне засідання — 1 березня, 10:00.

💼 Викрадення і вбивство Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка

#СправаСерби — Це засідання було символічним. Саме цього дня, 26 січня, вісім років тому був жорстоко розігнаний Запорізький Майдан.

У зал до Жовтневого райсуду Запоріжжя прийшло кілька журналістів із місцевих ЗМІ. Суддя Юлія Пивоварова запитала в учасників процесу, чи вони не проти присутності медіа. Прокурор Олександр Ніколенко не заперечував. Натомість Микола Бондар, захисник обвинуваченого, був проти. На щастя, представниця потерпілих роз’яснила ситуацію, нагадавши, що відбувається офіційна трансляція засідання, і тому присутність ЗМІ жодним чином не вплине на процес.

Після цього на засіданні свідчили журналістка та один із організаторів мітингу під ОДА.

Представниця потерпілих Олена Яркіна повідомила: ”За словами свідків, тодішня міліція діяла у зв’язці з тітушками. [Вони нападали] без попереджень, били до крові активістів Майдану та застосовували спецзасоби. Деякі з представників ЗМІ отримали суттєві травми від тодішніх міліціонерів. Також журналістка зазначила, що при подальшому неофіційному спілкуванні з одним із високопосадовцем міліції той підтверджував, що він виконував наказ про розгін людей, що були ввечері на площі Фестивальній.

Затримали близько 50 учасників, більш ніж 100 людей були травмовані. Багато з них взагалі не звертались до лікарів, бо розуміли, що замість лікарської допомоги їх затримають міліціонери та кинуть до ІТУ (ізолятору тимчасового утримання). Кількох людей було госпіталізовано у важкому стані.”

Трансляція засідання за посиланням.

Наступні засідання 2 та 9 лютого о 13:00.

💼 Розгін протестувальників перед Запорізькою ОДА 26 січня 2014

27 січня

#СправаКицюка — У Київському апеляційному суді зірвалося друге засідання поспіль у справі щодо апеляційної скарги на виправдальний вирок для судді Печерського суду Віктора Кицюка.

Нагадаємо, суддя Віктор Кицюк переслідував активістів за автопробіг до Межигір’я.

Наступне засідання — 3 лютого, 10:00.

Відео Стаса Козлюка “Як і чому судді Майдану повертаються на посади”.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013 | Суддя Віктор Кицюк

#СправаХруляМузики — Уже пів року зриваються засідання у цій справі, а прогресу не спостерігається понад рік. Цього разу суддя Шевченківського суду Олена Мєлєшак у відпустці.

Нагадуємо, колишні беркутівці Віталій Хруль та Дмитро Музика обвинувачуються у перевищенні влади або службових повноважень, перешкоджанні проведенню мирних зібрань, службовому підробленні.

Наступне засідання призначено на 7 лютого, 10:00.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

28 січня

#СправаБоднюка — В обвинуваченого вірус, і, як ми знаємо, за відсутності обвинуваченого судове засідання провести неможливо.

За даними слідства, Олександр Боднюк складав неправдиві протоколи та незаконно притягував до відповідальності учасників поїздки до Межигір’я.

До слова, Боднюк продовжує працювати в правоохоронних органах. Він — інспектор взводу в патрульній поліції та один з тих, кого потерпілі у справах Майдану вимагають звільнити з правоохоронних органів.

💼 Позбавлення водійських прав за поїздку до Межигір’я 29 грудня 2013

#СправаЄльцова і #СправаНазарова — Уже вдруге Святошинський райсуд не зміг викликати обвинуваченого Назарова для вирішення питання щодо об’єднання його провадження зі справою Єльцова.

Суддя Святошинського суду Іван Бандура 2 грудня 2021 року передав справу колишнього слідчого Андрія Назарова судді Вікторії Жмудь. Вона розглядає справу щодо ще одного слідчого Святошинського відділу міліції Артема Єльцова та має вирішити, чи об’єднувати ці справи в одну.

Наступне засідання призначено на 22 лютого, 16:00.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

#СправаДеревянкінаШепеля — У Шевченківському райсуді теж невдача, в одного з обвинувачених травма, тому засідання не відбулось.

Нагадаємо, провадження стосується беркутівців Вадима Шепеля та Дмитра Дерев’янкіна, що з невиправданою жорстокістю та застосуванням насильства розганяли студентів Євромайдану у ніч на 30 листопада 2013 року.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаЛободиОбмачівського — Засідання зірвалося через захисника Володимира Смєхнова, який перебуває на самоізоляції до 1 лютого.

Останнє результативне засідання у справі київських беркутівців Сергія Лободи та Максима Обмачівського Шевченківський суд провів 6 жовтня 2021 року.

💼 Розгін Майдану 30 листопада 2013

#СправаЗубка — Суддя Подільського суду Олена Павленко захворіла. Тому і тут засідання не відбулося. У цій справі Подільський суд ще не провів жодного засідання з 30 квітня 2021 року.

Слідчий Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Руслан Зубко обвинувачується у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні, завідомо незаконному затриманні та притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Наступне засідання призначено на 18 лютого, 15:00. Якраз на восьму річницю подій.

💼 Події 18 лютого 2014. Переслідування учасників протесту

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