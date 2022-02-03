В Україні відкриють два генконсульства Туреччини

Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні та відкриє два генконсульства.
Про це в четвер, 3 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє “Європейська правда”.
Він відзначив, що попри коронавірусні обмеження Туреччину відвідала рекордна кількість українських туристів, близько двох мільйонів за рік і висловив задоволення з того приводу, що в Україні щороку зростає число гостей із Туреччини.
“Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити в Харкові та у Львові”, – сказав Зеленський.
“Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян”, – додав він.
Нагадаємо, 3 лютого Україна і Туреччина підписали Угоду про вільну торгівлю.
Читайте також:
Туреччина пропонує Стамбул для проведення засідань ТКГ. Москва заперечує
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!