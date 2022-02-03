В Україні відкриють два генконсульства Туреччини

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Туреччина посилить свою дипломатичну присутність в Україні та відкриє два генконсульства.

Про це в четвер, 3 лютого, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє “Європейська правда”.

Він відзначив, що попри коронавірусні обмеження Туреччину відвідала рекордна кількість українських туристів, близько двох мільйонів за рік і висловив задоволення з того приводу, що в Україні щороку зростає число гостей із Туреччини.

“Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити в Харкові та у Львові”, – сказав Зеленський.

“Ми також підвищимо статус консульської установи в Анталії до генерального консульства, щоб ще ефективніше захищати інтереси наших громадян”, – додав він.

Нагадаємо, 3 лютого Україна і Туреччина підписали Угоду про вільну торгівлю.

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