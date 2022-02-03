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Україна і Туреччина підписали Угоду про вільну торгівлю

03/02/2022 17:50

Президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган підписали Угоду про вільну торгівлю між двома державами.

Як передає “Європейська правда”, церемонія підписання відбулася після зустрічі президентів у Києві в четвер, 3 лютого.

Зеленський назвав підписання угоди історичним моментом.

“Ми пройшли довгий важкий шлях, щоб відкрити нові горизонти нашої співпраці” – сказав він.

Напередодні проєкт угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки схвалив український уряд.

Що передбачає Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, після укладання цієї угоди всі дружні країни Чорного моря – Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна – будуть поєднані угодами про вільну торгівлю зі спільними правилами походження.

Урядовиця зазначила, що минулого року товарообіг між країнами склав 7,3 млрд доларів (експорт українських товарів склав 4,1 млрд доларів, турецький імпорт – 3,2 млрд доларів). Левова частка українського експорту – близько 70% – метал і зернові.

“Основа угоди – це обнулення Туреччиною мит на 10 137 товарних позицій, це 95% від загальної кількості товарів. Крім того, ще на 1348 товарних позицій будуть діяти тарифні квоти або зменшені мита. На сьогодні Україна ввозить до Туреччини лише десяту частину цих товарів. Ми ввозимо до Туреччини 1100 позицій”, – заявила Свириденко.

Також вона наголосила на тому, що до цього Туреччина має високий рівень митного захисту свого ринку – для українських товарів ставка ввізного мита складає в середньому 28,9%, тоді як для турецьких товарів в Україні цей показник – 5%.

За її словами, фактичний рівень доступу українських товарів на ринки Туреччини буде значно більшим, ніж випливає з тексту угоди.

Україна залишила за собою право застосовувати експортне мито на вивезення металобрухту. Водночас Туреччина відкриває внутрішній ринок для українського металу, ще на 130 позицій встановлено часткове зменшення мита, що дає переваги у порівнянні з російським металом. Для 167 товарів металургії Україна отримає додаткові квоти.

Україна зберігає дію мита на ввезення вживаних автомобілів і встановлює перехідні періоди від 3 до 5 років на транспортні засоби і продукцію легкої промисловості.

Міністерка зазначила, що угода не передбачає відкриття ринку публічних закупівель, тому умови щодо локалізації можуть застосовуватися до будь-яких категорій турецьких товарів. Якщо відкриття ринку завдаватиме непоправної шкоди, сторони зберегли за собою право відновити дію мит через механізм двосторонніх захисних заходів. Сторони також домовляються не пізніше ніж через два роки переглянути умови угоди та за необхідності далі лібералізувати торгівлю.

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