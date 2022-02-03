Термін мінімального контракту зі ЗСУ має бути 10 років, – Резніков

Очікується, що контракт із Збройними силами України має складати від 10 років.
Про це під час брифінгу у четвер, 3 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи указ президента України “Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії”, який глава держави підписав 1 лютого.
“…Контракт має бути, починаючи від 10-ти років. Тоді й буде сенс інвестувати в підготовку, житлову програму, серйозне достойне грошове забезпечення військових з боку держави”, – сказав Резніков.
З його слів, наразі тривають консультації з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Денисом Марченком про можливість вирівнювання грошового забезпечення в ЗС до ринкових показників.
“На жаль, сьогодні солдат отримує 10 300 грн. А середня ринкова зарплата в Україні – приблизно 14 тисяч гривень. Наше завдання – як мінімум підняти зарплати військових до рівня ринкового, для того, щоби хлопці які підписали контракт сьогодні мали бажання залишитися і продовжити контракт”, – каже міністр.
“Солдата, який прийшов у військо, треба навчити основним базовим навичкам. За стандартами, ми маємо витратити на нього 1,5 млн грн. І якщо потім він через 8 місяців завершив контракт і пішов у цивільне життя – ми маємо підготувати нового солдата”, – продовжує Резніков.
Міністр також наголосив, що з 2023 року перед військово-політичним керівництвом держави стоїть інше “амбітне” завдання підвищити грошове забезпечення вище ринкової зарплати.
“Щоби водій танку у Збройних силах отримував більше, ніж водій трактора в сільському господарстві”, – наводить приклад Резніков.
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