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Термін мінімального контракту зі ЗСУ має бути 10 років, – Резніков

03/02/2022 10:42

Очікується, що контракт із Збройними силами України має складати від 10 років.

Про це під час брифінгу у четвер, 3 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи указ президента України “Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії”, який глава держави підписав 1 лютого.

“…Контракт має бути, починаючи від 10-ти років. Тоді й буде сенс інвестувати в підготовку, житлову програму, серйозне достойне грошове забезпечення військових з боку держави”, – сказав Резніков.

З його слів, наразі тривають консультації з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Денисом Марченком про можливість вирівнювання грошового забезпечення в ЗС до ринкових показників.

“На жаль, сьогодні солдат отримує 10 300 грн. А середня ринкова зарплата в Україні – приблизно 14 тисяч гривень. Наше завдання – як мінімум підняти зарплати військових до рівня ринкового, для того, щоби хлопці які підписали контракт сьогодні мали бажання залишитися і продовжити контракт”, – каже міністр.

“Солдата, який прийшов у військо, треба навчити основним базовим навичкам. За стандартами, ми маємо витратити на нього 1,5 млн грн. І якщо потім він через 8 місяців завершив контракт і пішов у цивільне життя – ми маємо підготувати нового солдата”, – продовжує Резніков.

Міністр також наголосив, що з 2023 року перед військово-політичним керівництвом держави стоїть інше “амбітне” завдання підвищити грошове забезпечення вище ринкової зарплати.

“Щоби водій танку у Збройних силах отримував більше, ніж водій трактора в сільському господарстві”, – наводить приклад Резніков.

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